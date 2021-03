International

Femmes

«La violence contre les femmes est endémique dans chaque pays»



Si la pandémie a exacerbé le drame des violences conjugales dans le monde entier, celle-ci n'a pas baissé en dix ans.

Un tiers des femmes dans le monde, ou environ 735 millions, subissent à un moment donné des violences physiques ou sexuelles. Si ce chiffre reste stable en dix ans, les victimes sont parfois très jeunes, a déploré mardi à Genève l'OMS.

Au total, un quart des jeunes femmes qui ont été en couple auraient déjà été confrontées à cette situation à 25 ans. «La violence contre les femmes est endémique dans chaque pays», affirme le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Selon lui, la pandémie a exacerbé ce problème. Lundi, devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, plus de 60 pays, dont la Suisse, avaient appelé à garantir, que les efforts supplémentaires des femmes dans la lutte contre le coronavirus, ne devaient pas aboutir à davantage de violences contre elles.

De son côté, M. Tedros appelle les gouvernements, les communautés et les individus à changer d'attitude. Les violences dans le couple sont de loin les plus nombreuses auxquelles les femmes sont confrontées. Plus de 630 millions d'entre elles sont affectées.