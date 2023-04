Ce festival catastrophique revient pour une seconde édition

Le Fyre, vendu auprès des fans de house et hip-hop comme le meilleur festival du monde, n'a jamais eu lieu. Les victimes, qui l’ont encore entre les dents, devraient, cette fois, se voir rembourser.

Plus de «International»

Lundi 10 avril, Twitter a crié. Pas de joie, mais d'effroi. Comme l'a rapporté Newsweek, Billy McFarland, le cofondateur du Fyre Festival, a annoncé sur la Toile que l'événement s'apprêtait à faire son retour pour une seconde édition.

«Fyre Festival II fait finalement son retour» Billy McFarland, cofondateur du Fyre Festival. twitter

Cela, avant de demander aux internautes la raison pour laquelle ceux-ci devraient être conviés. La question a alors fait grincer les dents de nombre de ces derniers. L'un d'eux allant jusqu'à lui répondre: «Dis-moi pourquoi tu ne devrais pas être en prison?». Car le Fyre n'est pas un festival comme les autres. L'événement a, en effet, été tristement rendu célèbre par une montagne de fraudes et autres désastreuses escroqueries.

Six ans de prison

Les faits remontent à 2017. McFarland et le rappeur Ja Rule ont été au centre d'un scandale largement médiatisé après que des détenteurs de billets se soient vu promettre un festival de musique de luxe sur l'ancienne île privée de Pablo Escobar, aux Bahamas. Le Fyre festival, comme il s'intitulait, devait avoir lieu entre avril et mai de cette année.

Or, l'événement qui se voulait plus chic que Coachella a plutôt acquis une méchante notoriété en devenant l'un des pires festivals du monde. Entre problèmes de sécurité et manque d'hébergements, voire de nourriture, l'entrepreneur de 31 ans avait, par ailleurs, réussi à escroquer des millions d'investisseurs en annonçant des venues d'artistes internationaux s'étant par la suite révélées totalement fausses. L'incroyable histoire avait, d'ailleurs, fait les recettes de Netflix suite à un documentaire dédié.

Le Fyre festival ressemblait à ça.

En 2018, les plaignants n'avaient pas été en mesure de prouver que la promotion sur les réseaux sociaux du rappeur Ja Rule avait conduit à l'achat de billets du Fyre, révélait à l'époque The Guardian. L'issue avait été moins favorable pour McFarland. Lequel avait plaidé coupable à deux chefs d'accusation de fraude électronique et condamné à six ans de prison. Ce dernier a, cependant, été libéré début mars 2022, avant d'être assigné à résidence jusqu'en septembre dernier.

Remboursement de 26 millions de dollars

Billy McFarland, qui est désormais seul à la tête du Fyre, avouera quelques mois plus tard, dans un entretien avec la chaîne américaine ABC, ne pas avoir fait les bons choix: «J'ai eu ces premiers investisseurs, ces bailleurs de fonds, ces employés, [...] Je voulais tant réussir que cela m'a conduit vers cette terrible voie de mauvaises décisions.»

D'après Jason Russo, l'avocat du cofondateur du Fyre festival, son client a, par ailleurs, été condamné à restituer 26 millions de dollars aux investisseurs.

«Tout nouveau projet dans lequel il s'impliquera sera fait uniquement dans le but de rembourser ses victimes» Jason Russo, avocat du cofondateur du Fyre festival Bill McFarland. abc

Aucune date de lancement du Fyre festival 2 ni de l’endroit où l'événement devrait avoir lieu n'a été annoncé. (mndl)