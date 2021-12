«Matrix Resurrections» sort aujourd'hui! Tout ce que vous vous devez savoir

Il aura fallu attendre près de 19 ans avant de revoir Neo à nouveau pénétrer la matrice. Intitulé Matrix Resurrections, le quatrième épisode de la saga dystopique revient sur grand écran ce mercredi. Réalisation, casting, intrigue, on vous dévoile tout.

Quand sort le film Matrix 4?

Annoncé en décembre 2019, Matrix Resurrections devait initialement sortir le 20 mai 2021. Jusqu'à ce que la pandémie de Covid-19 contraigne subitement les équipes à revoir leurs plans et interrompre la production.

Celle-ci désormais terminée, le quatrième volet du film sera officiellement diffusé en salles dès le 22 décembre 2021. Date à partir de laquelle il pourra également être suivi depuis la plate-forme HBO Max, néanmoins uniquement aux Etats-Unis.

Qui a réalisé Matrix 4?

Matrix 4 est écrit et réalisé par Lana Wachowski. Un nom de famille qui n'est pas inconnu des fans du thriller puisque l'Américaine a déjà co-signé les réalisations de Matrix (1999), Matrix Reloaded (2003) ainsi que Matrix Revolutions (2003).

Pour la première fois de la saga, Lana Wachowski a dû gérer l'écriture et la réalisation du film sans sa sœur, Lilly. Dans une récente interview, cette dernière a expliqué avoir tiré un trait sur Matrix associé à un passé vécu sous son identité d'homme qu'elle a abandonnée depuis plusieurs années: «Quand Lana a eu cette idée pour le prochain Matrix, je venais de changer de sexe. Ma coquille se brisait. Il y avait quelque chose là-dedans qui m'apparaissait comme un retour en arrière».

Lilly (avant sa transition) et Lana Wachowski en 2012. Image: wikipedia creative commons

Pour le nouvel épisode du film, la réalisatrice a, du coup, été épaulée de deux autres plumes non négligeables: celles de David Mitchell et Aleksandar Hemon, co-scénaristes de la série Netflix à succès, Sense8.

Quel est le casting de Matrix 4?

Lana Wachowski n'a rien oublié des ingrédients qui ont fait la gloire de la trilogie. Pour ce quatrième volet, elle a de nouveau fait appel aux deux acteurs stars de la saga: Keanu Reeves dans le rôle de Neo et Carrie-Anne Moss dans celui de Trinity. Le casting de Matrix 4 remet au goût du jour l'ancienne génération d'interprètes et met aussi en lumière une flopée de nouveaux acteurs prometteurs.

Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss conservent leurs rôles épiques de Neo et Trinity. dr

Selon les informations connues à ce jour, le casting réunit:

Keanu Reeves , qui garde son rôle de Neo;

, qui garde son rôle de Neo; Carrie-Anne Moss , qui conserve également le rôle de Trinity;

, qui conserve également le rôle de Trinity; Jada Pinkett Smith , présente dans les deux derniers volets de Matrix, et que l'on retrouve dans le rôle de Niobe;

, présente dans les deux derniers volets de Matrix, et que l'on retrouve dans le rôle de Niobe; Lambert Wilson , également présent dans Matrix Reloaded dans l'interprétation du Mérovingien;

, également présent dans dans l'interprétation du Mérovingien; Yahya Abdul-Mateen II , aperçu dans Aquaman et jouant ici le rôle de Morpheus;

, aperçu dans et jouant ici le rôle de Morpheus; Neil Patrick Harris de la série How I Met Your Mother que l'on retrouve dans le rôle de «L'Analyste»;

de la série que l'on retrouve dans le rôle de «L'Analyste»; Christina Ricci , révélée durant son enfance dans la comédie d'horreur La Famille Adams. Elle jouera une dénommée Gwyn de Vere;

, révélée durant son enfance dans la comédie d'horreur La Famille Adams. Elle jouera une dénommée Gwyn de Vere; Jessica Henwick, aperçue dans Star Wars: épisode VII qui adopte le rôle de Bugs;

aperçue dans Star Wars: épisode VII qui adopte le rôle de Bugs; Priyanka Chopra de la série Quantico et qui jouera Sati.

Numerama a toutefois noté deux absences clé: celle de Laurence Fishburn, l'illustre Morpheus des trois premiers Matrix ainsi que celle de Hugo Weaving, l'inoubliable Agent Smith.

Quelle est l'intrigue de Matrix 4?

On sait, grâce à Keanu Reeves, que l'histoire est «très ambitieuse», rapporte Cnet France. Très certainement à la hauteur de la complexité des trois premiers volets pour lesquels les passionnés devront néanmoins prendre de la distance en termes de scénario.

En effet, l'un des co-scénaristes du thriller, David Mitchell, a révélé qu’il ne s’agissait pas d’une suite directe des trois premiers films. Il s'agira de «quelque chose de plus autonome». Et il y a quelques jours, le synopsis a enfin été dévoilé, donnant un peu plus d'indices (ou pas) sur ce à quoi devrait ressembler ce nouvel épisode:

Neo mène une vie apparemment ordinaire à San Francisco, sous son identité originale de Thomas A. Anderson. Un thérapeute lui prescrit régulièrement des pilules pour contrer les visions étranges qu'il a parfois. Il rencontre également une femme qu'il semble reconnaître, mais sans en être sûr. Lorsqu'une nouvelle version de Morpheus lui offre la pilule rouge, celle-ci rouvre son esprit au monde de la matrice, qui est devenu plus contrôlé et dangereux depuis l'infection de l'Agent Smith. Neo va alors se joindre à un groupe de rebelles pour lutter contre un tout nouvel ennemi.

Si vous voulez jeter un œil sur la bande-annonce 👇 Vidéo: YouTube/ONE Media

(mndl)