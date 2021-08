Les plaintes affluent après la diffusion d'un film anti-IVG

International

En France, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a reçu plusieurs plaintes suite à la diffusion du film «Unplanned», considéré comme ouvertement anti-avortement.

La chaîne C8 est sous le feu des critiques depuis quelques jours. Et pour cause. La chaîne de télévision a passé, en prime time, le film très controversé: «Unplanned». La polémique autour de sa diffusion a commencé dès sa programmation, il y a quelques semaines, et se poursuit aujourd'hui. Une pétition, signée par plus de 19 000 personnes, a même été créée pour empêcher sa diffusion.

Cela n'a pas suffi, et au lendemain de la retransmission, le CSA, gendarme français de l'audiovisuel, a déjà enregistré «plusieurs» plaintes. Le groupe s'est exprimé auprès du média Huffpost:

«Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera à un visionnage du film diffusé à l’antenne et examinera les saisines reçues. En cas de manquement aux obligations légales, réglementaires et conventionnelles auxquelles il est soumis, le CSA interviendra auprès de l’éditeur» huffpost

Un avertissement qui passe mal

Suite aux polémiques, la chaîne a finalement décidé de déconseiller le film au moins de 10 ans et de diffuser un message d'avertissement au début du film. Mais cela n'a pas suffit à arranger les choses. Le site «Les Jours» a notamment accusé C8 d'hypocrisie et dénoncé le choix de la chaîne de maintenir le film au programme.

Le tweet en question👇 L’avertissement faux-cul diffusé par C8 juste avant #Unplanned : et non ça n’engage pas que son auteur mais aussi la chaîne qui décide de le diffuser pic.twitter.com/YqUuckhMrQ — Les Jours (@Lesjoursfr) August 16, 2021

Un film produit par une église évangélique

Mais pourquoi ce long métrage de Cary Solomon et Chuck Konzelman est-il autant décrié? Inspiré d'une histoire vraie, Abby Johnson était auparavant directrice de l’antenne texane du planning familial. Elle vit un «éveil spirituel» en assistant à un avortement d'un bébé de 13 semaines. Dès lors, elle s’engage dans la lutte contre l’IVG.

Le problème? C'est que le film, sorti en 2019, est produit par une église évangélique et montre des scènes mensongères sur la réalité d'un avortement. En mettant en scène un fœtus qui souffre, par exemple. Or, avant 24 semaines, ce dernier est insensible à la douleur. «Unplanned» est donc accusé de culpabiliser les femmes sur l'avortement et de décrédibiliser les plannings familiaux.

Petit rappel. L'entrave à l'IVG est un délit en droit français et se paye cher: 2 ans de prison et 30000 euros d'amandes.

«Un outil de propagande»

Des femmes en fonction au parlement français ne se sont pas retenues pour donner leur avis sur la question. La ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes a notamment qualifié le film «d'outil de propagande». 👇

Le film #Unplanned diffusé actuellement sur @C8TV est un outil de propagande anti-avortement abject.



Progrès pour notre société, le droit à l'#IVG est un droit fondamental et inaliénable pour toutes les femmes.



Cette fiction va à l'encontre de nos valeurs.#moncorpsmonchoix — Élisabeth Moreno (@1ElisaMoreno) August 16, 2021

Nathalie Elimas, secrétaire d’Etat, se désole elle d'un «combat sans fin» et cite Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe.

« N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant."



C’est un combat sans fin.#Unplanned #C8 — Nathalie Elimas (@avyelimas) August 16, 2021

