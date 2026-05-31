Un mort et plus de 780 interpellations lors des célébrations du sacre du PSG

Les festivités liées à la victoire du PSG ont été marquées par de nombreux débordements dans la nuit de samedi à dimanche.

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Un motard a perdu la vie à Paris, tandis que 219 personnes ont été blessées à travers la France et 780 individus interpellés, selon les autorités. Keystone

Un homme d'une vingtaine d'années est mort dans la nuit de samedi à dimanche après avoir heurté avec sa moto des blocs de béton installés sur une bretelle de sortie du périphérique parisien, en marge des célébrations de la victoire du PSG, a indiqué le parquet.

Par ailleurs, un jeune homme a été grièvement blessé dans le XVIe arrondissement de Paris. Des passants «ont signalé une tentative d'homicide volontaire par quatre individus armés notamment d'un couteau sur la voie publique», sur ce jeune homme, qui aurait commis un vol, d'après le ministère public.

Au total, 219 personnes ont été blessées à travers la France, dont huit grièvement, a indiqué le ministre de l'intérieur Laurent Nunez. Par ailleurs, 780 personnes ont été interpellées dans l'Hexagone, en hausse de 32% par rapport à l'an dernier.

En 2025, après la première victoire du club parisien en Ligue des champions, 592 personnes avaient été interpellées, dont 491 à Paris. Le ministre de l'Intérieur a ajouté que «57 fonctionnaires de police et de gendarmerie avaient été blessés» la nuit dernière. (dal/ats/afp)