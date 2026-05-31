assez ensoleillé27°
DE | FR
burger
International
Football

Un mort et plus de 780 interpellations lors des célébrations du PSG

Un mort et plus de 780 interpellations lors des célébrations du sacre du PSG

Les festivités liées à la victoire du PSG ont été marquées par de nombreux débordements dans la nuit de samedi à dimanche.
31.05.2026, 14:3331.05.2026, 14:33
PSG supporters let off fireworks as they celebrate in Paris, Saturday, May 30, 2026 after the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal that was played in Budapest, P ...
Un motard a perdu la vie à Paris, tandis que 219 personnes ont été blessées à travers la France et 780 individus interpellés, selon les autorités.Keystone

Un homme d'une vingtaine d'années est mort dans la nuit de samedi à dimanche après avoir heurté avec sa moto des blocs de béton installés sur une bretelle de sortie du périphérique parisien, en marge des célébrations de la victoire du PSG, a indiqué le parquet.

Par ailleurs, un jeune homme a été grièvement blessé dans le XVIe arrondissement de Paris. Des passants «ont signalé une tentative d'homicide volontaire par quatre individus armés notamment d'un couteau sur la voie publique», sur ce jeune homme, qui aurait commis un vol, d'après le ministère public.

Au total, 219 personnes ont été blessées à travers la France, dont huit grièvement, a indiqué le ministre de l'intérieur Laurent Nunez. Par ailleurs, 780 personnes ont été interpellées dans l'Hexagone, en hausse de 32% par rapport à l'an dernier.

En 2025, après la première victoire du club parisien en Ligue des champions, 592 personnes avaient été interpellées, dont 491 à Paris. Le ministre de l'Intérieur a ajouté que «57 fonctionnaires de police et de gendarmerie avaient été blessés» la nuit dernière. (dal/ats/afp)

Plus d'articles sur la France
On sait qui attaque à l'arme lourde les prisons françaises
On sait qui attaque à l'arme lourde les prisons françaises
de Murielle KASPRZAK
«L'électorat de Bardella est le même que celui de l'UDC»
4
«L'électorat de Bardella est le même que celui de l'UDC»
de Alexandre Cudré
Le prochain président français sera élu grâce à Trump
2
Le prochain président français sera élu grâce à Trump
de Fred Valet
Terreur en France: «On a retrouvé des balles dans la salle de bains»
Terreur en France: «On a retrouvé des balles dans la salle de bains»
de Antoine Menusier
Thèmes
Il imite un footballeur après un but à la perfection
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Powell reçoit un prix pour avoir défendu l'indépendance de la Fed
L'ancien président de la banque centrale américaine sera récompensé dimanche à Boston par un «prix du courage» en politique. La fondation de la bibliothèque présidentielle John F. Kennedy salue sa résistance aux pressions exercées par Donald Trump contre l'indépendance de la Fed.
Jerome Powell, qui vient de quitter ses fonctions de président de la banque centrale des Etats-Unis (Fed), va recevoir dimanche un «prix du courage» en politique. Il est récompensé pour avoir «défendu l'indépendance» de l'institution face aux assauts de Donald Trump.
L’article