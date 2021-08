Didier Raoult poussé vers la sortie de l'IHU de Marseille

Tout a une fin. Celle de Didier Raoult à la tête de l’IHU Méditerranée Infection paraît très proche. Ses déclarations sur les vaccins n'y sont pas pour rien.

Didier Raoult a 69 ans. Le 31 août, il atteindra l'âge de la retraite. Pour cette raison, le microbiologiste controversé a déposé une demande de cumul emploi-retraite, ce qui lui permettrait de continuer à exercer son activité, en touchant au même temps les revenus de la retraite.

Sauf que deux des membres fondateurs de l'institut, l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et Aix-Marseille Université, ne veulent pas prolonger son mandat, révèle Le Monde.

Pourquoi? Officiellement, parce qu'«il y a largement les équipes nécessaires, à l’IHU, pour que son départ soit comblé», explique le professeur Jean-Luc Jouve, président de la commission médicale d’établissement.

Science vs Youtube

Mais ce n'est pas la seule raison. Les dernières vidéos postées par Didier Raoult ont probablement précipité son départ. Dans ces monologues, le professeur met en doute l'efficacité des vaccins contre les mutations et affirme que le variant Delta est moins grave que ses prédécesseurs.

Des propos qui n'ont pas plus à François Crémieux, nouveau directeur de l’AP-HM. Depuis son arrivée à la tête de l'établissement, Crémieux a radicalement changé de stratégie vis-à-vis de l’Institut Méditerranée Infection. Ses déclarations reportées par Le Monde sont catégoriques:

«Je souhaiterais que l’information diffusée par l’IHU passe par des publications scientifiques à comité de lecture qui permettent le contradictoire scientifique, et non par des vidéos Youtube. Que ce soit délibéré ou pas, l’Institut est devenu la caution scientifique du discours anti-vaccin, anti-passe et nourrit la sphère complotiste. C’est une difficulté à laquelle il faut mettre un terme »

