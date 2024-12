Notre-Dame a rouvert, cinq ans après l'incendie à Paris

Les badauds se sont pressés autour de la cathédrale parisienne malgré la pluie pour suivre les festivités de loin. Keystone

La cathédrale Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes samedi devant un parterre de chefs d'État et de personnalités. Cette cérémonie sert de point d'orgue à un chantier de reconstruction inédit dans l'histoire de France.

Plus de «International»

A 19h20, l'archevêque de Paris Laurent Ulrich a symboliquement fait ouvrir les portes sur lesquelles il a donné neuf coups de crosse, officialisant la renaissance de ce chef d'oeuvre gothique du XIIe siècle, sauvé in extremis des flammes le 15 avril 2019. «Notre-Dame, ouvre tes portes», a-t-il lancé.

L'archevêque, dans une tenue dessinée par le styliste français Jean-Charles de Castelbajac. Keystone

À l'intérieur de l'édifice, en plein cœur de Paris, une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement, dont le président élu des États-Unis, Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, des têtes couronnées, mais aussi le milliardaire Elon Musk, avaient pris place. À son entrée, le dirigeant ukrainien a été longuement applaudi comme, plus tard, 160 des pompiers ayant sauvé Notre-Dame des flammes et des artisans ayant participé à sa reconstruction.

Le président français a, lui, exprimé la «gratitude de la nation française». «Nous avons redécouvert ce que les grandes nations pouvaient faire: réaliser l'impossible», a salué Emmanuel Macron dans un discours.

Avec cet évènement en mondovision, celui qui avait fixé le «défi insensé» d'une restauration en cinq ans au lendemain de l'incendie espère créer un «choc d'espérance» dans un pays plongé dans une profonde crise politique depuis la censure du gouvernement jeudi.

Un office religieux a ensuite été célébré en présence de 1500 invités. Moments forts, le grand orgue a sonné pour la première fois depuis l'incendie et un message du pape, qui a décliné l'invitation, a été lu.

François a plaidé pour «accueillir généreusement et gratuitement» la «foule immense» de visiteurs attendus à Notre-Dame, alors que la ministre démissionnaire de la Culture Rachida Dati a provoqué un débat en proposant d'en faire payer l'entrée.

Keystone

«Un peu fou»

Au terme des cérémonies républicaine et liturgique, un dîner a été offert à l'Elysée. En fin de journée une réunion trilatérale d'une trentaine de minutes y s'est déroulée entre Macron, Zelensky et Trump.

Le président ukrainien l'a qualifiée de «bonne et fructueuse».

«Poursuivons l'action commune pour la paix et la sécurité» Emmanuel Macron

Le président élu des Etats-Unis avait lui estimé, à son arrivée, que le monde semblait devenir «un peu fou». «Nous allons en parler», avait-il ajouté.

Keystone

Les festivités se poursuivront dimanche avec les premières messes publiques célébrées depuis avril 2019 à Notre-Dame, magnifiée par Victor Hugo et célébrée dans les comédies musicales, les films ou un dessin animé Disney.

La première de ces messes, à 10h30 consacrera l'autel. La seconde, à 18h30, a été ouverte au public, sur inscription.

Malgré la météo capricieuse, des centaines de curieux ont afflué dès la matinée vers la cathédrale, bouclée par un imposant dispositif de sécurité. (ats/vz)