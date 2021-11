Comment une fausse Joconde «originale» peut être vendue 150 000 euros

Une copie de la célèbre Joconde de Léonard de Vinci est mise aux enchères mardi 9 novembre à Paris. Prix de base: 150 000 euros. C'est quoi ce binz?

150 000: le chiffre peut sembler complètement fou alors qu'on parle d'une copie. Même si c'est celle du tableau le plus connu de l'histoire de l'art.

Soyons sérieux: une copie de la Joconde, on peut en acheter une sur le site officiel du musée du Louvre pour la modique somme de 9,90 euros. La preuve:

image: boutiquesdemusees.fr

Mais alors pourquoi ?

Bon, on vous l'accorde, vous ne pourrez pas revendre la copie de la boutique du musée à ce prix-là. La fausse Joconde mise aux enchères mardi par la maison de vente Artcurial est un peu particulière.

Tout d'abord, elle est vintage!

Cette réplique de la Joconde n'est pas récente. Elle aurait été peinte vers 1601, soit un siècle après l'original, par artiste anonyme de «l'Ecole de Fontainebleau». A l'époque, la vraie Mona Lisa était justement exposée au Château de Fontainebleau.

Cette copie singulière a été retrouvée, il y a six mois, dans un grenier dans une collection familiale, explique le commissaire-priseur Matthieu Fournier de la maison Artcurial.

Interrogé par la chaîne TF1, il n'exclut pas l'artiste inconnu ait eu un accès direct au vrai tableau:

«Ce tableau de la Joconde est tellement fidèle qu'il a forcément été réalisé devant l'original» Matthieu Fournier, commissaire-priseur

D'ailleurs, la ressemblance est frappante

Outre le fait qu'elle soit très ancienne, la copie présente des similarités étonnantes avec son modèle. On pourrait les confondre (en même temps, vous me direz, c'est un peu le but des copies...).

Seuls quelques détails diffèrent:

Le décor et les colonnettes du fond à peine plus grossiers.

Les étoffes de la robe.

La lumière.

Sur le reportage de TF1, on ne peut constater que la ressemblance entre la fausse (à gauche) est la vraie (à droite) est marquante.

Un conseil? Fouillez votre grenier, on ne sait jamais...

Cette fausse Joconde est estimée entre 150 000 et 200 000 euros. Mais compte tenu de l'engouement qu'elle a suscité, le prix pourrait bien prendre l'ascenceur.

Dans l'histoire des très nombreuses copies de la Joconde, la dernière, un tableau du 17e siècle, s'est vendue cet été à près de 3 millions d'euros. Un record.