À Mayotte, la délégation Bayrou à la rencontre des habitants en colère

Le premier ministre français est arrivé sur l'archipel, dévasté par le cyclone Chido. Il est accompagné de cinq de ses ministres, dont Elisabeth Borne et Manuel Valls.

Le premier ministre français François Bayrou est arrivé lundi à Mayotte à la tête d'une imposante délégation ministérielle pour une intense journée de déplacement sur l'île dévastée par le cyclone Chido. Des réponses concrètes sont attendues par les habitants.

L'avion du premier ministre s'est posé lundi à 05h40 locales (04h40 en Suisse) à l'aéroport de Mamoudzou. Bayrou est accompagné de cinq ministres dont deux des poids lourds de son gouvernement annoncé lundi: les ministres d'Etat Elisabeth Borne (éducation) et Manuel Valls (outre-mer).

Valérie Létard (lLogement), Yannick Neuder (santé) et Thani Mohamed Soilihi (francophonie et partenariats internationaux), ex-sénateur de l'île, sont également du voyage. Outre la délégation politique, l'avion transporte 2,5 tonnes de matériel humanitaire, notamment des pastilles de purification d'eau, du matériel pour effectuer des soins et du matériel pour les patients sous dialyse, a indiqué Matignon.

Secours à pied d'oeuvre

Poursuite de l'acheminement de l'aide, reconstruction, éducation et rentrée scolaire immanquablement perturbée: les nouvelles mesures du gouvernement sont attendues sur l'île, deux semaines après le passage de Chido, qui a causé la mort de 39 personnes et plus de 5600 blessés, selon un bilan de la préfecture de Mayotte publié dimanche.

Le cyclone le plus dévastateur sur l'île depuis 90 ans a provoqué le 14 décembre des dommages colossaux dans le département le plus pauvre de France, où les secours sont à pied d'oeuvre pour rétablir les services essentiels comme l'eau, l'électricité et les réseaux de communication.

«Le souci qui doit être le nôtre et qui est un impératif, c'est de présenter des solutions concrètes le plus vite possible. La solidarité ne peut pas être seulement dans les mots. Il faut qu'elle soit dans la réalité» François Bayrou

Plusieurs rencontres sont prévues avec les acteurs économiques, du monde de l'éducation, les forces de sécurité et les élus locaux, ainsi qu'une cérémonie d'hommage au gendarme décédé en intervention après le passage du cyclone. (ats)