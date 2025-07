Image d'illustration Keystone

Un couple et leur fille tués par balles en France

Les corps de deux septuagénaires et de leur fille adulte ont été retrouvés à leur domicile de Gap (F). «Aucune hypothèse n'est écartée» par les autorités françaises quant aux circonstances du drame.

Un couple de septuagénaires et leur fille ont été retrouvés morts tués par balles à leur domicile dans un petit village des Hautes-Alpes, ont indiqué dimanche à la procureure de Gap et la gendarmerie.

Le couple «né dans les années 50 et leur fille adulte» ont été retrouvés «morts par balle» en fin de journée à la Bâtie-Neuve, a précisé la procureure Marion Lozac'hmeur, confirmant une information de BFMTV D'ici. Selon la gendarmerie, la fille du couple a une trentaine d'années.

Les trois corps ont été retrouvés au domicile du couple. L'âge exact des trois membres de la famille n'a pas été précisé, ni si la fille résidait habituellement chez ses parents.

Un médecin légiste attendu

Les gendarmes ont été appelés par les pompiers vers 18h30, et les «constatations sont actuellement en cours, avec l'appui et le soutien de deux techniciens en investigation criminelle du groupement des Hautes-Alpes», a indiqué dans la soirée dimanche la gendarmerie. «Aucune hypothèse n'est écartée à ce stade», a-t-elle précisé, et la brigade de recherche de Gap a été chargée de l'enquête.

Un médecin légiste venant de Grenoble est attendu sur place, selon la procureure qui communiquera davantage «vraisemblablement» lundi «à la lumière des nouveaux éléments recueillis».

La Bâtie-Neuve compte quelque 2600 habitants, situé dans le sud des Hautes-Alpes à proximité des stations de ski et du lac très touristique de Serre-Ponçon. La localité et ses hameaux s'étend sur une vaste superficie à une altitude allant de 800 m à 2400 m. (jzs/ats)