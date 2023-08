Image d'illustration dr

France: il fuit la police et tue deux Suissesses de 21 ans

Lundi, près de Bordeaux, un chauffard a percuté le véhicule de trois Suissesses. Deux d'entre elles sont décédées dans cet accident.

Un tragique accident a eu lieu, ce lundi 14 août, sur une route départementale de Gironde, à une trentaine de kilomètres de Bordeaux. Le quotidien Sud Ouest a rapporté que:

«Deux jeunes Suissesses de 21 ans, actuellement en vacances en Gironde, ont été tuées. Deux autres personnes ont été grièvement blessées. Leur pronostic vital n’est plus engagé. Elles ont été évacuées au CHU de Bordeaux»

En début de soirée, ce lundi, trois Suissesses roulaient dans les environs du village de Sainte-Hélène lorsqu'elles ont été percutées par un véhicule «impliqué dans un délit de fuite», selon la préfecture:

«Le chauffard était positif aux tests d’alcoolémie et de stupéfiants et a fui un contrôle de police»

Enquête en cours et garde à vue

Selon certains médias, le conducteur fautif aurait 38 ans, pour d'autres 26. Mais ils s'accordent sur cette information de la gendarmerie: il «conduisait sans permis et est connu pour plusieurs infractions routières».

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame et le conducteur sera placé en garde à vue «lorsque son état de santé le permettra».

Le préfet de Gironde et Nouvelle-Aquitaine «apporte son entier soutien aux familles endeuillées. […] Il condamne avec la plus grande fermeté ces comportements routiers inqualifiables qui sèment la mort d’innocents et la désolation. Il a donné pour instructions aux forces de sécurité de renforcer leurs contrôles sur les routes du département et renouvelle ses consignes de prudence et de sécurité».

(hun)