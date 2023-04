Un véhicule fonce sur la foule et fait 6 blessés

Image: Twitter

Un automobiliste de 32 ans a foncé dans la foule vendredi soir lors d'un rodéo urbain à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. L'accident a fait six blessés dont deux graves, a appris l'AFP samedi auprès des pompiers et de la police.

Aux alentours de 23h15, un véhicule a «perdu le contrôle dans un virage lors d'un 'run' (une course, NDLR), quittant la chaussée, et est venu percuter des spectateurs sur le trottoir», a indiqué samedi la police, confirmant une information de France Bleu Gironde.

Au total, six personnes (et non sept comme indiqué dans un premier temps) âgées de 17 à 26 ans ont été prises en charge par les pompiers, dont deux plus grièvement blessées que les autres, «aux jambes et au bassin». Leurs jours ne sont pas en danger.

L'accident s'est produit dans une zone commerciale de la ville, où de nombreuses personnes étaient «attroupées pour assister à un 'run' non autorisé sur la voie publique», selon le parquet de Bordeaux.

«Le conducteur du véhicule a pris la fuite mais poursuivi par des témoins», il a été stoppé dans la commune voisine de Bassens et «interpellé, ainsi que trois autres passagers par les services de police requis par les spectateurs», a-t-il précisé dans un communiqué.

Le conducteur, né en 1990, et les trois passagers nés entre 1992 et 2003, ont été placées en garde à vue. La Sûreté urbaine est chargée de l'enquête ouverte pour «blessures involontaires aggravées». (chl/ats)