Un célèbre club parisien recale les clients noirs: le scandale en 5 points

Pas sûr qu'une telle ligne de défense, au temps de réseaux sociaux et des réactions en chaîne, permette à la brasserie de redorer son blason de sitôt.

Tony Gomez, le Président du Manko, réfute toute accusation liant l'établissement à un quelconque profilage racial. «Quand j'ai appris ça, j'étais en furie» , commente-t-il devant les caméras de BFMTV. Et d'évoquer les images de ses clientes remerciées à l'entrée: «J'ai dit, mais c'est quoi ces histoires? Elles sont belles comme le jour, elles sont élégantes, elles sont pétillantes, elles sont tout ce que j'aime» , cherche à tempérer le gérant.

«(Donc) ils ont dit, maintenant, on va être plus intelligents. Tous les gens africains, tu vas refuser au moindre prétexte. Par exemple, s'ils n'ont pas de chemise, tu vas dire: "ça, c'est un Tshirt".»

Dans son témoignage, il pointe du doigt ses supérieurs et énonce clairement n'avoir fait que suivre la politique de l'établissement, laquelle, selon ses mots, consiste à filtrer la clientèle en fonction des origines. Et le restau-bar n'en serait pas à sa première accusation de racisme:

«Le comportement isolé de ce prestataire ne correspond (donc) en rien à nos valeurs. Nous avons exigé auprès de ce sous-traitant la mise à pied de la personne responsable de cet acte, immédiatement et de façon permanente.»

Le Manko estime pour sa part qu'il s'agit d'un acte isolé, perpétré par un employé engagé par un intermédiaire, et qui ne refléterait en rien ses valeurs, ni sa ligne managériale. Saisissant son compte Instagram, l'établissement s'est fendu d'un message d'excuses le 22 juillet:

Sur Twitter, les déclarations incriminantes et les appels au boycott font florès.

«Dehors, devant le restau, il y n'avait que des personnes de ma couleur de peau. Il y avait même des filles bien habillées en tenues de soirée», souffle, abasourdi, le jeune homme, qui note qu'une «personne non racisée est même rentrée en claquettes».

Depuis, les témoignages ne cessent d'affluer. Bryan explique pour sa part avoir été recalé par les videurs sous prétexte qu'il portait un jogging. Pourtant muni d'un double Graal - un pantalon classique et une réservation en bonne et due forme - , il convoque un manager pour tenter d'éclaircir la situation. Mais il ne recevra qu'un vague haussement d'épaules en guise de réponse.

Témoignages et enquête ouverte

Le hic, comme on peut le voir sur les images, c'est que ces trois Canadiennes, spécialement venues de Montréal pour visiter la capitale, s'étaient mises sur leur 31 pour l'occasion, et étaient parées de robes, pantalons, chemises, talons, le tout saupoudré de paillettes. Pas vraiment la tenue du parfait campeur.

La scène prend place le 16 juillet. Trois femmes de couleur se font refouler du très chic établissement parisien le Manko par la sécurité. Motif invoqué: une tenue non adaptée au standing du lieu. Dans la vidéo qui a trouvé un écho retentissant dans les médias français, on peut voir les trois malheureuses battre le pavé devant le club, alors qu'elles viennent de se faire recaler.

En effet, la diffusion d'une vidéo TikTok, dans laquelle des femmes noires se voient refuser l'entrée, fait enfler une polémique sur la toile. Vigile renvoyé, managers aux abois, on fait le point sur le MankoGate.

L'avenue Montaigne, ses magasins de luxe, sa population huppée, ses grandes tables... La réputation du quartier niché dans le 8e arrondissement, à deux pas des Champs-Elysées, et qui fait le bonheur des fashionistas, n'est pas à refaire. Pourtant, depuis quelques jours, un restaurant renommé du coin est dans le collimateur des réseaux sociaux, et maintenant dans celui de la justice.

