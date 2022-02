Les insecticides «tueurs d'abeilles» de nouveau autorisés en France

Fin 2020, le Parlement avait autorisé le retour temporaire de ces insecticides «tueurs d'abeilles» interdits depuis 2018, pour voler au secours de la filière betteravière. Elle venait de faire face à la prolifération de pucerons verts, vecteurs de la maladie de la jaunisse qui affaiblit la plante et réduit les rendements.

Cette nouvelle dérogation était très attendue par la filière en l'absence de solution alternative efficace pour lutter contre la jaunisse, qui avait entraîné en 2020 la destruction d'un tiers de la récolte de betteraves sucrières et 280 millions d'euros de pertes pour le secteur.

L'utilisation de semences de betteraves sucrières traitées aux néonicotinoïdes est à nouveau autorisée pour la campagne 2022 en France. Cette dérogation «temporaire et strictement encadrée» a provoqué la colère des défenseurs de l'environnement.

