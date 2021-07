L'artiste contemporain Christian Boltanski est décédé

Des toutous photoshopés dans de la nourriture, mmhh!

Ce compte Instagram propose des photos de sushis, cookies, burgers et autres gâteaux avec des têtes de chiens. On les boufferait!

On va jouer à «tu préfères». Tu préfères les chiens ou la bouffe? Plus besoin de choisir avec le compte Insta @dogs_infood puisque comme son nom l'indique, il s'agit de chiens dans de la bouffe.

Bon, les toutous ne sont pas pour de vrai dans de la nourriture, ça serait dégoûtant et on n'est pas des monstres. Les chiens sont photoshopés dans des photos de plats qui ont l'air hyper alléchants. Sauf que là, en plus de nous donner faim, les photos nous font pousser des petits cris aigus. …