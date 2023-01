«Elle m'a rentré un doigt dans le sexe»: Bernadette, 72 ans, raconte son viol

Bernadette a raconté dans le nouvel épisode de Zone interdite diffusé dimanche l'enfer des aides à domicile et les violences, notamment sexuelles, qu'elle a subies. La septuagénaire a lancé un appel à témoin, dans l'espoir d'y mettre un terme.

Dimanche soir, l'émission Zone Interdite diffusée sur M6, s'est intéressée à la prise en charge des personnes âgées en France, notamment par des aides à domicile. Une émission dans laquelle le témoignage de Bernadette, 72 ans, a choqué les téléspectateurs.

Dans l'émission, on apprend que l'aînée a perdu son autonomie il y a six ans, l'obligeant ainsi à faire appel à des infirmières à domicile. Toutefois, tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, Bernadette raconte avoir subi des violences de la part d’aides à domicile, et particulièrement de deux infirmières. «Elle restait debout en face de moi, les mains sur les hanches, à me regarder faire mes besoins. C’est l’horreur!», peut-on l'entendre dire. Mais Bernadette a vécu pire.

«C’est vraiment… Les humiliations, on n’est plus du tout considérées» Bernadette

«Qui va me croire?»

Au-delà de l'humiliation, cette dernière n'a malheureusement pas subi «que» des actes de maltraitance. La septuagénaire a également confié aux journalistes de l'émission de M6 avoir été victime de violence à caractère sexuel, plus précisément de viol.

«Il y en a eu une autre, qui m’a fait ma toilette, et elle m’a rentré un doigt dans le sexe, et elle s’amusait à me grattouiller avec son index. Elle s’amusait» Bernadette

Faute de preuve, elle n'a jamais porté plainte. «Qui va me croire? Tout le monde va dire "Mais non, ce n’est pas possible, c'est une professionnelle…"», s'exclame-t-elle alors. Au micro de la journaliste, Bernadette avoue qu'en conséquence, il lui arrive de ne pas se laver «pendant 15 jours d'affilée, sans shampoing, sans douche», par peur de subir d'autres violences.

L'aînée a lancé un appel à témoin en invitant les victimes à dépasser leur peur afin de raconter leur histoire. Son témoignage n'est pas sans rappeler les nombreux scandales qui ont éclaté en France l'an dernier. Plusieurs voix se sont alors élevées contre les violences subies par les retraités et les personnes âgées. (sia)