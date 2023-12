France: quatre membres d'une même famille tués dans un accident

Un jeune homme a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté frontalement le monospace où se trouvait la famille.

Quatre personnes d'une même famille ont été tuées dans un accident de voiture dans la nuit de vendredi à samedi près de Paris. Leur voiture est entrée en collision avec le véhicule d'un jeune homme qui en avait perdu le contrôle, selon les pompiers et la gendarmerie.

Ni alcool, ni drogues

Les tests de dépistage de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants réalisés sur le jeune conducteur ont donné des résultats négatifs, a appris l'AFP de source proche de l'enquête. L'accident s'est produit sur une route départementale au niveau de la commune de Bailly (Yvelines), à quelques kilomètres de Versailles, ont précisé les pompiers.

Selon la gendarmerie, le jeune conducteur, âgé d'une vingtaine d'années, a perdu le contrôle de son véhicule, franchissant le rail de séparation et percutant de manière frontale les voitures circulant en sens contraire.

Conducteur en état grave

Il a d'abord heurté un monospace où se trouvaient les membres d'une même famille: les parents âgés de 62 ans et 71 ans, leur fille et son conjoint (32 et 34 ans). Ces quatre personnes sont décédées.

Il est ensuite entré en collision avec un troisième véhicule, mais les personnes qui se trouvaient à bord (une femme de 34 ans et ses enfants de deux et trois ans) n'ont pas pas été blessées. La mère était «en état de choc», ont souligné les pompiers.

Le conducteur à l'origine de l'accident a été transporté à l'hôpital militaire de Percy à Clamart (Hauts-de-Seine) «en urgence absolue», le pronostic vital étant engagé. (mat/afp)