La France rehausse son niveau d'alerte suite à l'attentat de Moscou

L'attentat a été revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique (EI), mais Moscou n'a toujours pas mis en cause cette organisation. Cette attaque est la plus meurtrière en Russie depuis une vingtaine d'années, et la plus sanglante à avoir été revendiquée par l'EI en Europe. (ats)

«La revendication de l'attentat de Moscou provient de l'État islamique au Khorassan. Or cette organisation menace la France et a été impliquée dans plusieurs projets d'attentats récents déjoués dans plusieurs pays d'Europe, dont l'Allemagne et la France.»

«Compte tenu de la revendication de l'attentat par l'Etat islamique et des menaces qui pèsent sur notre pays, nous avons décidé de rehausser la posture Vigipirate à son niveau le plus élevé: urgence attentat», a indiqué le Premier ministre sur le réseau social X à l'issue d'un conseil de défense à l'Elysée.

Voici les électeurs que Biden ne doit surtout pas offrir à Trump

36,2 millions d’électeurs potentiels, soit 4 millions de plus qu’en 2020. 15%, tel est le poids que peut représenter l'électorat hispanique lors de l’élection de novembre. Le président Biden revient tout juste d'un déplacement dans des états où les Latino-Américains sont très représentés. A raison: les sondages montrent qu'ils pourraient soutenir son ennemi républicain.

Certes, traditionnellement, ces Américains de plus de 18 ans, d’origine hispanique, ne sont pas tous inscrits sur les listes électorales et leur taux de participation demeure plus faible que celui des autres groupes, ce qui minore quelque peu l’impact politique de la première minorité des États-Unis. Cependant, ce «géant», qui ne s’est pas tout à fait réveillé encore, compte de plus en plus.