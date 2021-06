International

Un cluster du variant Delta détecté à Strasbourg



Après la découverte de quatre cas positifs au «variant indien» au sein d'une haute école de Strasbourg, les autorités régionales ont lancé un «plan d'actions immédiat».

Le cluster a été détecté au sein de la Haute Ecole des Arts du Rhin à Strasbourg, dans l'est de la France. L'établissement a fermé ses portes jeudi soir jusqu'à nouvel ordre.

Quatre cas positifs ont «déjà identifiés» au sein de l'école, et 43 cas contacts sont «en cours d'investigation», a indiqué l'Agence régionale de Santé (ARS) du Grand Est. Cette découverte a déclenché l'annonce d'un «plan d'actions immédiat», visant à «contenir toute reprise épidémique».

Au total, 143 personnes ont été testées vendredi. Les tests feront l'objet d'un «criblage systématique» afin de déterminer la présence éventuelle de variant, ajoute l'ARS.

Opérations de vaccination ciblées

Des opérations de vaccination ciblées sont prévues au cours du week-end: 200 doses et autant de «créneaux dédiés» sont réservés dimanche à Strasbourg pour les étudiants et les personnels des bars et restaurant des quartiers ciblés, selon l'ARS.

L'épidémie de Covid-19 dans la région française Bas-Rhin reste à un «niveau modéré» selon l'ARS, avec un taux d'incidence de 65 nouveaux cas pour 100 000 habitants au 11 juin.

Variant Delta, variant indien Le variant Delta a été identifié pour la première fois en avril en Inde et est soupçonné d'être particulièrement contagieux. Fin mai, le gouvernement britannique, confronté à une accélération de l'épidémie, estimait ainsi qu'il représentait entre la moitié et les trois quarts des nouveaux cas détectés outre-Manche. (ats)