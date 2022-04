«Nous voulons que la justice puisse faire son travail sereinement», déclare la famille de Jérémy. Image: Shutterstock

Il tentait de fuir une agression, Jérémy a été tué par un tramway

Jérémy, jeune homme de 31 ans, a été écrasé par un tramway. Un temps annoncé comme un banal accident, une vidéo vient confirmer qu'il fuyait une agression. Un acte antisémite pour des candidats à la présidentielle.

Les événements se sont déroulés le 16 février dernier, Bobigny. Les autorités parlaient d'un banal et malheureux accident, un jeune homme happé par un tramway. Mais en ce 4 avril, c'est une version bien différente qui fait grincer des dents: la victime, Jérémy Cohen, fuyait une bande d'agresseurs, comme le révèle une vidéo. Et comme le confirme Le Parisien, le drame a pris une tournure politique, certains candidats à l’élection présidentielle le commentant sur les réseaux sociaux.

Rien ne prédestinait à tel pataquès médiatique. Selon les médias français, l'endroit est réputé accidentogène. SI bien que les premières constatations ne dévoilent aucun autre élément venant contredire cette version. «D’après les premières constatations, aucun autre élément ne vient contredire cette version», selon une source proche de l'enquête et relayée par Le Parisien.

La famille ne comprend pas

La famille manifestera son incompréhension et lancera ses propres recherches pour comprendre les raisons de cet accident.

Le 28 mars, l'un des frères, Gabriel Cohen, peinait à comprendre. Il l'expliquait au Parisien:

«Nous avons eu écho d’une éventuelle agression survenue juste avant la collision. On ne sait pas pourquoi Jérémy était à Bobigny, ni pourquoi il a été agressé.»

Après la diffusion de nombreux tracts et des appels à témoins, la famille va réussir à récolter une info qui va relancer l'enquête: un témoin a filmé la scène. On y voit une bande d'individus entourer un homme, Jérémy. Il essuie des coups de poing, parvient à fuir pour voir sa course stoppée par le tramway. Ni poussé, ni poursuivi, il disparaît sous la rame.

Et les candidats à la présidentielle s'en mêlent

La vidéo tourne en boucle sur les réseaux sociaux et des soupçons d'antisémitisme commencent à poindre, lancés par des candidats à la présidentielle sur Twitter.

Eric Zemmour lançant de l'huile sur le feu, de Mélenchon, à Jadot, l’affaire fait réagir, mais sans faire référence à un éventuel acte antijuif.

La famille ne veut pas médiatiser l'affaire

Du côté de la famille, pratiquante et religieuse, qui vient de porter plainte auprès du procureur de la République, déplore et refuse «cette médiatisation outrancière et cette récupération politique». (svp)