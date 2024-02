Les quatre victimes sont «nées dans les années 50». Keystone

En France, trois retraités mortellement fauchés par un chauffard

Un accident tragique a endeuillé la commune de Steenbecque, dans le Nord de la France: trois personnes âgées ont perdu la vie, fauchées par une voiture. Une quatrième a pu être épargnée. Le conducteur du véhicule se serait endormi au volant.

Trois personnes âgées sont décédées lundi dans un accident de la route, fauchées par une voiture à l'entrée du village de Steenbecque (Nord), alors qu'elles effectuaient une randonnée sur une route dont la dangerosité avait déjà été dénoncée par les habitants.

Une quatrième personne, dont le pronostic vital est engagé mais l'état stabilisé, a été héliportée vers le CHU de Lille, a précisé le sous-préfet de Dunkerque, François-Xavier Bieuville, confirmant une information de la Voix du Nord. Le conducteur a «perdu le contrôle du véhicule», qui est venu «percuter quatre personnes sur le trottoir en train de faire une randonnée».

«D'après les premières informations, un véhicule léger de tourisme a fait une embardée à la sortie du village» François-Xavier Bieuville

Le conducteur a été placé en garde à vue. Selon ses premières déclarations, il se serait endormi au volant, a poursuivi Bieuville. Mais il s'agit d'«une des hypothèses livrées par l'intéressé lui-même». Le conducteur n'était selon lui pas en état d'ivresse, des éléments qui devront être précisés par l'enquête du parquet de Dunkerque.

L'alerte a été donnée à 8h49 aux pompiers, qui sont arrivés les premiers sur place, a indiqué Nicolas Mougin, porte-parole du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord. Quatre ambulances et «plusieurs véhicules de secours routiers» ont été déployés, ainsi que «deux équipes du Samu», selon cette même source. Aucun autre piéton n'accompagnait a priori le groupe de quatre marcheurs, a précisé Mougin.

«Ecoeurée»

Deux des victimes sont originaires de Steenbecque, et deux autres du village voisin de Morbecque, a indiqué le sous-préfet, présent sur place ce lundi matin tout comme la maire de la localité, Carole Delaire.

«Il y avait quatre personnes à terre écrasées sur la route» Sabine Kayamaré, une habitante de 52 ans

Le conducteur «était garé là avec un genre de 4x4. La voiture était bien démolie devant et le gars sereinement posé, au téléphone. J'ai dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» il m'a répondu calmement: «Je me suis endormi, j'ai pris la poubelle.» Mais c'est pas possible, sa version ne tient pas», estime-t-elle.

«Je suis écoeurée, je suis en colère, depuis le temps qu'on réclame un ralentisseur» Sabine Kayamaré, une habitante de 52 ans

Sabine Kayamaré, également voisine d'une des victimes, s'interromp avant de lancer aux automobilistes: «C'est 30 ici ! C'est 30 !» Les quatre victimes, percutées quelques mètres après le panneau de fin de limitation de vitesse, avaient selon elle l'habitude de se retrouver trois fois par semaine pour marcher ensemble avec des bâtons et faisaient partie d'un club d'aînés.

«C'est devenu l'autoroute»

L'une d'elles était «la présidente de l'association des retraités, elle faisait des tournois de belote, elle organisait des repas, des danses, elle était très vivace, à 73 ou 74 ans», raconte Pierre Dubois, 66 ans, habitant Steenbecque depuis 20 ans. «C'est quelqu'un qui marchait tous les jours, le matin.»

«Au moins une fois sur deux, les gens ne respectent pas les 30 km/h, dit-il. Ici, c'est devenu l'autoroute» Pierre Dubois, un habitant de 66 ans

L'accident a eu lieu rue d'Aire, une voie au milieu des champs, à la sortie de ce village d'environ 1700 habitants, situé en zone rurale à la frontière avec le Pas-de-Calais. Le chemin relie le village à celui de Morbecque, situé à 4 kilomètres.

La route, coupée au moment des constatations judiciaires, a été rouverte en fin de matinée, selon Bieuville.

(dal/afp)