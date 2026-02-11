Image d'illustration. Keystone

La tempête Nils menace la France

Rafales de vent, pluies abondantes et crues importantes: 19 départements français ont été placés mercredi en vigilance orange alors que la dépression Nils traverse le pays, de l’Atlantique à la Méditerranée, annonce Météo-France.

Des rafales de vent, beaucoup de pluie et d'importantes crues: 19 départements français ont été placés mercredi en vigilance orange, de la façade atlantique à la Méditerranée, selon Météo-France qui évoque une «dépression tempétueuse» baptisée Nils. Météo-France souligne:

«La tempête abordera la façade atlantique mercredi soir et se décalera jeudi en direction du golfe du Lion, puis de la Corse. Les rafales attendues sont de l'ordre de 120 à 140 km/h près de l'océan, de 100 à 110 km/h dans l'intérieur du Sud-Ouest avec des pointes locales possiblement plus fortes sous des grains orageux, de 130 à 150 km/h près de la Méditerranée» Meteo-france

Le dispositif d'avertissement de l'agence française comprend quatre niveau, de vert (pas de vigilance particulière) à rouge (vigilance absolue) en passant par jaune et orange.

La Corse va particulièrement être secouée par le vent, avec des rafales jusqu'à 140 à 160 km/h sur le cap Corse, et en particulier sur sa côte orientale, 100 à 120 km/h sur la région bastiaise et 110 à 130 km/h plus au sud, sur la côte orientale entre Solenzara et Porto-Vecchio.

La Charente-Maritime, la Gironde et les Landes (sud-ouest) ainsi que la Vendée (ouest) sont également concernés par la vigilance orange pour le vent. En Gironde, quelque 2500 clients étaient privés d'électricité mercredi matin, selon l'entreprise Enedis.

Les risques de débordement sont élevés

Pour sa part, le service Vigicrues met en garde contre un «risque de crue génératrice de débordements importants», alors que de fortes précipitations ont été observées ces derniers jours sur des sols déjà gorgés d'eau, et que de nouvelles perturbations s'annoncent.

«Les sols détrempés constituent un facteur aggravant pour la végétation». Treize départements sont ainsi à surveiller (Ariège, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Dordogne, Haute-Garonne, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Morbihan, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne et Haute-Vienne).

«Des épisodes pluvieux importants se succèdent depuis plusieurs semaines en France. La Bretagne a été particulièrement touchée et continue de l'être. C'est maintenant une large moitié ouest du pays qui est concernée par ces pluies qui entraînent une élévation du niveau des rivières», a prévenu le ministère de la Transition écologique mardi soir.

«Les cumuls de précipitations attendus sont de l'ordre de 40 à 60 mm en moyenne sur les massifs du Cantal et du Sancy (sud), avec localement plus de 80 mm», poursuit Météo-France.

Sur l'ensemble du pays, 56 départements sont eux placés en vigilance jaune. (tib/ats)