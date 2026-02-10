faible pluie
DE | FR
burger
International
Iran

L’Iran met en garde les Etats-Unis avant la visite de Netanyahu

L’Iran met en garde les Etats-Unis avant la visite de Netanyahu

Téhéran accuse Israël de vouloir faire dérailler la reprise des discussions avec Washington sur le dossier nucléaire.
10.02.2026, 11:0710.02.2026, 11:07
FILE - President Donald Trump answers a question from a reporter at the end of a news conference with Israel&#039;s Prime Minister Benjamin Netanyahu at Mar-a-Lago, Dec. 29, 2025, in Palm Beach, Fla. ...
Le président Donald Trump répond à une question d'un journaliste à la fin d'une conférence de presse avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.Keystone

L'Iran a exhorté mardi les Etats-Unis à résister aux «influences destructrices» qui pourraient faire dérailler la reprise des pourparlers entre les deux pays. Il a lancé cet appel à la veille d'une visite de Benjamin Netanyahu à Washington.

«Notre partenaire dans les négociations est l'Amérique. C'est à l'Amérique de décider d'agir indépendamment des pressions et des influences destructrices qui nuisent à la région.»
Esmaeil Baqaei

Esmaeil Baqaei qui est le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

«Le régime sioniste (Israël, NDLR), agissant en saboteur, a montré à maintes reprises son opposition à tout processus diplomatique visant la paix dans notre région.»

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu doit rencontrer mercredi Donald Trump à Washington, pour tenter de le convaincre d'adopter une ligne plus dure face à Téhéran sur le programme de missiles iraniens et la sécurité d'Israël.

Téhéran et Washington ont repris le dialogue vendredi à Oman, pour la première fois depuis la guerre de douze jours déclenchée en juin par Israël. Les frappes avaient visé de hauts responsables militaires iraniens, des scientifiques du nucléaire et des sites, ainsi que des zones résidentielles.

Les gosses de riches iraniens mettent «profondément en colère»

Les Etats-Unis s'étaient joints à l'offensive de leur allié en frappant trois sites nucléaires iraniens dans la nuit du 21 au 22 juin. Téhéran avait riposté par des attaques de drones et de missiles contre Israël, ainsi qu'en ciblant la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, située au Qatar.

«Très mauvaise expérience»

Après cette «très mauvaise expérience», «nous sommes déterminés à garantir les intérêts nationaux de l'Iran par la voie diplomatique», a assuré mardi le porte-parole iranien.

Téhéran souhaite des discussions axées uniquement sur son programme nucléaire, martelant son droit à enrichir l'uranium à des fins civiles, alors que les pays occidentaux et Israël l'accusent de chercher à se doter de l'arme nucléaire.

Les Etats-Unis, qui ont déployé une vaste force navale dans le Golfe après la répression meurtrière de manifestations contre le pouvoir en Iran, exigent un accord plus large, incluant la limitation des capacités balistiques du pays et l'arrêt de son soutien à des groupes armés hostiles à Israël. (dal/ats/afp)

Toute l'actu sur la guerre entre Israël et l'Iran
Israël: le tout pour le tout
5
Israël: le tout pour le tout
de Antoine Menusier
La «théorie des pizzas» a prédit les frappes d’Israël sur l’Iran
La «théorie des pizzas» a prédit les frappes d’Israël sur l’Iran
de Fred Valet
Israël menace les civils iraniens +++ La riposte de Téhéran a fait 4 morts
Israël menace les civils iraniens +++ La riposte de Téhéran a fait 4 morts
de Team watson
Le Mossad aurait accompli une action inédite dans l'attaque en Iran
Le Mossad aurait accompli une action inédite dans l'attaque en Iran
Toutes ces fois où Israël a attaqué l'Iran
Toutes ces fois où Israël a attaqué l'Iran
de Jean-Philippe CHOGNOT
Est-ce qu'Israël peut détruire le programme nucléaire iranien?
2
Est-ce qu'Israël peut détruire le programme nucléaire iranien?
Thèmes
Les Etats-Unis et Israël «ont franchi une ligne rouge majeure», accuse l'Iran
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Morandini sur CNews, c'est officiellement fini
Après trois semaines de polémique, Jean-Marc Morandini quitte l'antenne de CNews dès mardi. Son maintien malgré ses condamnations définitives, dont une pour corruption de mineurs, avait suscité l'indignation.
Sous pression depuis trois semaines, l'animateur Jean-Marc Morandini ne sera plus à l'antenne de CNews à partir de mardi. Cela après la polémique liée à son maintien malgré ses condamnations définitives, notamment pour corruption de mineurs.
L’article