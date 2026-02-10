L’Iran met en garde les Etats-Unis avant la visite de Netanyahu

Téhéran accuse Israël de vouloir faire dérailler la reprise des discussions avec Washington sur le dossier nucléaire.

Le président Donald Trump répond à une question d'un journaliste à la fin d'une conférence de presse avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Keystone

L'Iran a exhorté mardi les Etats-Unis à résister aux «influences destructrices» qui pourraient faire dérailler la reprise des pourparlers entre les deux pays. Il a lancé cet appel à la veille d'une visite de Benjamin Netanyahu à Washington.

«Notre partenaire dans les négociations est l'Amérique. C'est à l'Amérique de décider d'agir indépendamment des pressions et des influences destructrices qui nuisent à la région.» Esmaeil Baqaei

Esmaeil Baqaei qui est le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

«Le régime sioniste (Israël, NDLR), agissant en saboteur, a montré à maintes reprises son opposition à tout processus diplomatique visant la paix dans notre région.»

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu doit rencontrer mercredi Donald Trump à Washington, pour tenter de le convaincre d'adopter une ligne plus dure face à Téhéran sur le programme de missiles iraniens et la sécurité d'Israël.

Téhéran et Washington ont repris le dialogue vendredi à Oman, pour la première fois depuis la guerre de douze jours déclenchée en juin par Israël. Les frappes avaient visé de hauts responsables militaires iraniens, des scientifiques du nucléaire et des sites, ainsi que des zones résidentielles.

Les Etats-Unis s'étaient joints à l'offensive de leur allié en frappant trois sites nucléaires iraniens dans la nuit du 21 au 22 juin. Téhéran avait riposté par des attaques de drones et de missiles contre Israël, ainsi qu'en ciblant la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, située au Qatar.

«Très mauvaise expérience»

Après cette «très mauvaise expérience», «nous sommes déterminés à garantir les intérêts nationaux de l'Iran par la voie diplomatique», a assuré mardi le porte-parole iranien.

Téhéran souhaite des discussions axées uniquement sur son programme nucléaire, martelant son droit à enrichir l'uranium à des fins civiles, alors que les pays occidentaux et Israël l'accusent de chercher à se doter de l'arme nucléaire.

Les Etats-Unis, qui ont déployé une vaste force navale dans le Golfe après la répression meurtrière de manifestations contre le pouvoir en Iran, exigent un accord plus large, incluant la limitation des capacités balistiques du pays et l'arrêt de son soutien à des groupes armés hostiles à Israël. (dal/ats/afp)