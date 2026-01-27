Ce nouveau satellite est une révolution pour la météo
Le nouveau satellite météorologique «Meteosat Third Generation-Sounder» a envoyé ses premières images vers la Terre. Elles devraient permettre de prévoir plus précisément les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les tempêtes violentes, y compris en Suisse.
L'Agence spatiale européenne (ESA) a présenté mardi ces images lors de la Conférence spatiale européenne à Bruxelles. Le satellite «Meteosat Third Generation-Sounder» (MTG-S) avait été lancé dans l'espace en juillet dernier.
Les images satellites, prises à une altitude d'environ 36 000 kilomètres, montrent les températures à la surface de la Terre et au sommet des nuages, ainsi que l'humidité de l'air. D'autres images montrent l'humidité de l'air dans l'atmosphère. Simonetta Cheli, directrice des programmes d'observation de la Terre à l'ESA, explique:
Le satellite fournit toutes les 30 minutes de nouvelles indications sur la température et l'humidité de l'air pour l'Europe et certaines parties de l'Afrique du Nord.
Simonetta Cheli ajoute:
La Suisse profite aussi de ce nouveau satellite météo
La Suisse profite également de ces données, a annoncé l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse). Dans un premier temps, elles ne seront pas traitées directement par MétéoSuisse, mais seront intégrées dans les modèles du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme. MétéoSuisse précise:
A l'avenir, il est également probable que les données soient intégrées dans les systèmes de prévision à court terme de MétéoSuisse. (ats/hun)