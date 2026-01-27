Ce nouveau satellite est une révolution pour la météo

Un nouveau satellite météo navigue au-dessus de la Terre. Il doit permettre de prévoir les orages violents avec «une précision et une rapidité inégalées».

Plus de «International»

L'image montre la Terre depuis l'orbite géostationnaire, à environ 36 000 km de la surface de la planète. Les couleurs bleues correspondent aux régions de l'atmosphère où l'humidité est plus élevée. esa

Le nouveau satellite météorologique «Meteosat Third Generation-Sounder» a envoyé ses premières images vers la Terre. Elles devraient permettre de prévoir plus précisément les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les tempêtes violentes, y compris en Suisse.

L'Agence spatiale européenne (ESA) a présenté mardi ces images lors de la Conférence spatiale européenne à Bruxelles. Le satellite «Meteosat Third Generation-Sounder» (MTG-S) avait été lancé dans l'espace en juillet dernier.

Sur cette image, le rouge foncé correspond aux températures élevées, principalement sur les surfaces terrestres plus chaudes, tandis que le bleu correspond aux températures plus basses, généralement au sommet des nuages. Image: esaad

Les images satellites, prises à une altitude d'environ 36 000 kilomètres, montrent les températures à la surface de la Terre et au sommet des nuages, ainsi que l'humidité de l'air. D'autres images montrent l'humidité de l'air dans l'atmosphère. Simonetta Cheli, directrice des programmes d'observation de la Terre à l'ESA, explique:

«Nous pensons que les données de cette mission vont changer la façon dont nous prévoyons les tempêtes violentes en Europe.» Simonetta Cheli, directrice des programmes d'observation de la Terre à l'ESA, dans un communiqué.

Le satellite fournit toutes les 30 minutes de nouvelles indications sur la température et l'humidité de l'air pour l'Europe et certaines parties de l'Afrique du Nord.

Simonetta Cheli ajoute:

«Nous prévoyons que les données recueillies par cette mission révolutionneront nos prévisions des orages violents en Europe. L'excellent travail accompli par nos équipes nous permet aujourd'hui de prévoir les phénomènes météorologiques extrêmes avec une précision et une rapidité inégalées.»

La Suisse profite aussi de ce nouveau satellite météo

La Suisse profite également de ces données, a annoncé l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse). Dans un premier temps, elles ne seront pas traitées directement par MétéoSuisse, mais seront intégrées dans les modèles du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme. MétéoSuisse précise:

«On s'attend à ce que cela améliore la qualité des prévisions, ce dont tous les services météorologiques européens – et donc aussi la Suisse – bénéficieront indirectement.»

Le Satellite MTG-Sounder au-dessus de l'équateur. Image: esa

A l'avenir, il est également probable que les données soient intégrées dans les systèmes de prévision à court terme de MétéoSuisse. (ats/hun)