«Macron a volé des millions de doses de vaccin». Vraiment?

Interview

Covid: «Les fake news sont souvent le fruit de personnalités influentes»

La désinformation sur la vaccination contre le Covid-19 prolifère, y compris en Suisse. Mais comment expliquer le succès de ces thèses et, surtout, comment lutter contre ce phénomène? On a posé ces questions à Edda Humprecht, spécialiste en communication à l'Université de Zurich.

Edda Humprecht, avez-vous déjà été piégée par des fake news?C'est une question courante, mais il n'y a pas de bonne réponse. Si on se fait piéger, on ne le sait généralement pas. Mais se faire avoir n’est pas le plus gros problème. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi les citoyens diffusent des fausses informations.

Et quelle serait la réponse à cela?Les réseaux sociaux jouent un rôle capital. Les gens utilisent Instagram ou YouTube non pas pour s'informer, mais pour se divertir. …