Une course-poursuite fait trois morts et six blessés à Strasbourg

Un accident matériel serait à l'origine de la course-poursuite. Image: sda

Le drame pourrait avoir un lien avec la communauté des gens du voyage, dont certains membres se sont rendus sur le lieu de l'accident.

Un accident survenu à la suite d'une course-poursuite et impliquant au moins deux véhicules a fait trois morts et six blessés dont trois graves, lundi à Strasbourg. C'est ce qu'a annoncé la préfecture du Bas-Rhin.

Les trois personnes décédées circulaient à bord d'une voiture qui a percuté un arbre, dans le quartier du Port du Rhin. Un deuxième véhicule a terminé sa course sur le toit.

Parmi les six blessés, trois ont été pris en charge en urgence absolue, les trois autres en urgence relative, a précisé la préfecture. Un hélicoptère a été mobilisé pour évacuer un blessé, et un important dispositif pompier et policier a été déployé.

En fin de soirée, les deux véhicules, à l'état d'épave, ont été remorqués vers la fourrière. Un troisième véhicule, non endommagé mais présent sur le lieu de l'accident, a également été remorqué.

Selon une source policière, un différend lié à un «accident matériel» serait à l'origine de la «course-poursuite» qui s'est soldée par l'accident.

Selon cette même source, plusieurs familles issues de la communauté des gens du voyage se sont rendues sur le lieu de l'accident, laissant penser que les victimes pourraient appartenir à cette communauté. (ats/jch)