International
Etats-Unis

Un accident de car aux Etats-Unis fait cinq victimes

First responders work to rescue victims at the scene of a tour bus that crashed and rolled over on the New York State Thruway near Pembroke, N.Y., Friday, Aug. 22, 2025. (Libby March/Buffalo News via ...
L'accident a coûté la vie plusieurs personnes. Les victimes sont d'origine indienne, philippine ou chinoise. Keystone

Un violent accident de la route s'est produit dans l'Etat de New York. Cinq morts sont à déplorer et des dizaines de blessés. Les victimes sont d'origine indienne, philippine ou chinoise.
22.08.2025, 22:4123.08.2025, 10:28
Un autocar transportant une cinquantaine de touristes, parmi lesquels des enfants, s'est renversé sur une autoroute du nord de l'Etat de New York, faisant des dizaines de blessés et cinq morts, a annoncé la police.

La plupart des passagers du véhicule sont d'origine indienne, philippine ou chinoise, a-t-elle précisé.

Les faits se sont déroulés près de Buffalo, à proximité de la frontière canadienne, dans la région des Grands Lacs.

Plus de 70 morts dans un accident de bus en Afghanistan

«C'est un autocar de tourisme qui venait des chutes du Niagara en direction de ce que nous pensons être New York City, avec plus de 50 passagers à bord, des femmes, des enfants également», a déclaré James O'Callaghan, porte-parole de la police de l'Etat, interrogé depuis les lieux par les télévisions locales.

Dans le fossé

Il a poursuivi:

«L'autocar circulait vers l'est juste avant la sortie de Pembroke, et pour des raisons inconnues a perdu le contrôle, est allé dans le terre-plein central (...) et a fini dans le fossé»

Il a également précisé que des personnes étaient toujours incarcérées« dans l'autocar quand d'autres avaient été «éjectées» du bus.

Le responsable policier a précisé:

«Nous pensons qu'il y a un enfant parmi les morts (...) Et à mesure que nous progressons dans ce processus, nous perdons plus de personnes»

«Il y a plusieurs blessés graves, et comme cela vient d'être annoncé par la police de l'Etat de New York, plusieurs morts», a aussi rapporté sur le réseau social X Mark Poloncarz, responsable du comté d'Erié.

Au moins 16 personnes ont été transportées vers le centre hospitalier du comté d'Erié, a déclaré un porte-parole de l'hôpital à la chaîne ABC News.

Rescue personnel work the scene of a tour bus that crashed and rolled over on the New York State Thruway near Pembroke, N.Y., Friday, Aug. 22, 2025. (Libby March/Buffalo News via AP) NY Bus Crash
L'accident a fait de nombreuses victimes.Keystone

De nombreux secours ont été envoyés sur place, appuyés par plusieurs hélicoptères. Des images relayées par les télévisions et les réseaux sociaux montraient un autocar couché sur le côté en bordure de route, extrêmement endommagé.

La gouverneure de l'Etat Kathy Hochul a publié un message sur X évoquant «un accident tragique». «Mon équipe se coordonne étroitement avec la police de l'Etat de New York et les responsables locaux qui travaillent à secourir et fournir de l'assistance à toutes les personnes impliquées». (ats/afp/svp)

