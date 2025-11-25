Un mineur en garde à vue après avoir enfariné Jordan Bardella

Jordan Bardella à Nice, plus tôt ce mois-ci. Le président du RN et eurodéputé a été enfariné ce mardi lors d'une foire agricole. Keystone

Un adolescent a été interpellé mardi à Vesoul après avoir enfariné Jordan Bardella lors d’une visite à la foire agricole de la Sainte-Catherine. Placé en garde à vue pour outrage, il aurait agi devant les caméras de ses amis alors que le président du Rassemblement national effectuait un bain de foule.

Un mineur a été interpellé et placé en garde à vue mardi à Vesoul, suspecté d'avoir enfariné le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella.

Le politicien était venu visiter une foire agricole. Le jeune a été placé en garde à vue pour «outrage à personne chargée d'une mission de service public» - Jordan Bardella étant par ailleurs député européen.

Selon le quotidien régional L'Est Républicain, Jordan Bardella s'est «offert comme l'an dernier un bain de foule» dans les allées de la foire de la Sainte-Catherine. Mais en arrivant devant le stand de la Coordination rurale, il a été enfariné par un adolescent, lycéen à Vesoul. Les faits auraient été filmés par une de ses amis.

Jordan Bardella a été longuement retenu par son service de sécurité, avant d'être exfiltré en voiture vers l'hôtel ou une file d'attente de près de 200 m l'attend pour sa séance de dédicaces.

«La foire de la Sainte-Catherine, à #Vesoul, est le symbole de cette France du travail et du terroir qui veut continuer à vivre» a publié, en fin d'après-midi sur X (ex-Twitter), le président du RN avec une vidéo le montrant en train de faire des selfies.

Sollicité, le parquet de Vesoul n'a pas répondu dans l'immédiat. (mbr/ats)