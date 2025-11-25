faible pluie
Un mineur en garde à vue après avoir enfariné Jordan Bardella

epa12511185 French leader of the far-right party Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, answers journalists during the presentation of his book &#039;Ce que veulent les Francais&#039; (What t ...
Jordan Bardella à Nice, plus tôt ce mois-ci. Le président du RN et eurodéputé a été enfariné ce mardi lors d'une foire agricole.Keystone
Un adolescent a été interpellé mardi à Vesoul après avoir enfariné Jordan Bardella lors d’une visite à la foire agricole de la Sainte-Catherine. Placé en garde à vue pour outrage, il aurait agi devant les caméras de ses amis alors que le président du Rassemblement national effectuait un bain de foule.
25.11.2025, 21:3925.11.2025, 21:39

Un mineur a été interpellé et placé en garde à vue mardi à Vesoul, suspecté d'avoir enfariné le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella.

Le politicien était venu visiter une foire agricole. Le jeune a été placé en garde à vue pour «outrage à personne chargée d'une mission de service public» - Jordan Bardella étant par ailleurs député européen.

Commentaire
France: une stratégie à l'agonie

Selon le quotidien régional L'Est Républicain, Jordan Bardella s'est «offert comme l'an dernier un bain de foule» dans les allées de la foire de la Sainte-Catherine. Mais en arrivant devant le stand de la Coordination rurale, il a été enfariné par un adolescent, lycéen à Vesoul. Les faits auraient été filmés par une de ses amis.

Jordan Bardella a été longuement retenu par son service de sécurité, avant d'être exfiltré en voiture vers l'hôtel ou une file d'attente de près de 200 m l'attend pour sa séance de dédicaces.

«La foire de la Sainte-Catherine, à #Vesoul, est le symbole de cette France du travail et du terroir qui veut continuer à vivre» a publié, en fin d'après-midi sur X (ex-Twitter), le président du RN avec une vidéo le montrant en train de faire des selfies.

Sollicité, le parquet de Vesoul n'a pas répondu dans l'immédiat. (mbr/ats)

L’article