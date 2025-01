Antoine Lomepal en septembre 2021. Getty Images Europe

L'enquête pour viols qui visait Lomepal a été classée

Trois femmes avaient déposé plainte contre le phénomène du rap, âgé de 33 ans. Le parquet de Paris a estimé que les faits n'avaient pu être «clairement établis» au cours des investigations. L'affaire est classée.

L'enquête préliminaire pour viols visant le rappeur Lomepal a été classée vendredi, le parquet de Paris estimant que les faits n'avaient pu être «clairement établis» au cours des investigations.

Pour rappel, trois femmes avaient déposé plainte contre le phénomène du rap tricolore, âgé de 33 ans.

Lui a annoncé sur ses réseaux sociaux ce classement, répétant «être innocent». Et d'écrire:

«Je reprends ma vie»

Plainte déposée en 2020

Les investigations avaient été lancées après le dépôt en 2020 de la plainte d'une connaissance du rappeur, qui l'accuse de l'avoir violée en 2017 à New York.

Une deuxième femme avait déposé une plainte fin 2023, dénonçant des faits de viol en 2018 en France. Le conseil de cette dernière, Sacha Ghozlan, a indiqué vendre envisager de déposer une nouvelle plainte, cette fois-ci avec constitution de partie civile, afin de relancer les investigations en obtenant la saisine d'un juge d'instruction. Et de souligner:

«Le parquet ne dit pas que l'infraction n'a pas eu lieu, mais que les faits sont anciens et qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour renvoyer devant une juridiction de jugement»

Lomepal, de son vrai nom Antoine Valentinelli, avait été confronté aux deux plaignantes fin février 2024, en garde à vue. Une troisième femme avait ensuite porté plainte en mai 2024 et ses accusations avaient été jointes à l'enquête préliminaire.

L'affaire a pris de l'ampleur à l'été 2023

L'affaire avait commencé à prendre une certaine ampleur à l'été 2023. Le 19 juillet, la rédactrice en chef du média en ligne Joly Môme, Jenna Boulmedais, avait révélé sur Instagram entendre depuis deux ans «des témoignages de femmes ayant subi les gestes déplacés et non désirés» de Lomepal. Et d'avancer:

«Toute l'industrie musicale est au courant. Ce silence n'est littéralement plus possible. Voir son nom en tête d'affiche de nombreux festivals également»

Reconnu pour son style et ses textes sentimentaux qui lui ont longtemps valu l'étiquette de «rap rose», Lomepal a creusé son sillon sur une scène rap très hétéroclite, collaborant avec des poids lourds du rap comme Nekfeu, Orelsan ou Romeo Elvis. En 2017, son premier album, Flip, fait de lui une star. Vient un an plus tard Jeannine, mélancolique hommage à sa grand-mère. Son dernier, Mauvais ordre, est sorti en 2022.

Sur le volet pénal, l'univers du rap français a récemment été marqué par plusieurs affaires de violences sexuelles, au fort retentissement médiatique. (ag/ats)