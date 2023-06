Des propos d'Eric Zemmour, qualifiés de «dégueulasses». Il n'est pas le seul à avoir tenté une récupération de l'attaque au couteau. keystone / capture d'écran

Des récupérations «dégueulasses» après l'attaque à Annecy

Les enfants et personnes âgées attaqués au couteau jeudi à Annecy n'étaient pas encore sortis du bloc que la politique s'en mêlait déjà. À grands renforts de tweets, de récupérations et de raccourcis, Eric Zemmour, Aurore Bergé et d'autres n'ont pas manqué d'alimenter la polémique.

Les premières récupérations politiques n'ont pas traîné. Après l'attaque au couteau à Annecy, jeudi, où six personnes dont quatre enfants de moins de 3 ans ont été agressées par un réfugié syrien chrétien, l'heure était à l'incompréhension, au recueillement... et aux prises de parole politiques. Dont certaines n'ont pas manqué de faire bondir à droite comme à gauche, malgré les appels «à l’unité, à la solidarité» répétés par la première ministre Élisabeth Borne.

Si une minute de silence a bien été observée à l'Assemblée nationale, les tweets ont rapidement fusé.

Olivier Marleix, député et président du groupe Les Républicains à l’Assemblée, n'a pas tardé. Pour lui, «l'immigration massive incontrôlée tue». Un tweet publié moins de deux heures après l'attaque:

Une déclaration qui a été critiquée jusque dans son propre parti. Eric Zemmour, lui, a d'abord clamé qu«'ils vont nous accuser de faire de la récupération»...

... avant de faire de la récupération en arguant que les demandeurs d'asile «quittent leur pays pour mieux tuer nos enfants»:

Des propos qualifiés de «dégueulasses» par Loïc Hervé, invité sur RTL. Le sénateur de Haute-Savoie (le département d'Annecy) a vivement réagi:

«Vous avez déjà des responsables politiques qui anticipent sur des informations que nous n'avons pas, pour faire de la politique politicienne. Je trouve ça dégueulasse!» Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie, sur RTL

Si Marine Le Pen était sur la retenue, comme elle le fait régulièrement désormais pour dédiaboliser son parti d'extrême droite, elle a pu compter sur ses sbires, comme Jordan Bardella, pour tenir certains propos bien connus au RN. Pour le président du Rassemblement National, toutes les occasions sont bonnes pour rappeler que c'est «toute la politique migratoire qui doit être remise en cause»:

Laure Lavalette a elle aussi apporté sa pierre à l'édifice. La députée RN souligne «un lien évident entre asile et drames»:

Pour Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, l'attaque a permis d'éclipser l'interminable débat sur les retraites qui, rappelons-le, est une immense épine dans le pied du parti présidentiel:

Une récupération... elle-même récupérée par le député de La France Insoumise Antoine Léaument, qui en profite pour tacler Aurore Bergé:

Le maire d'Annecy, lui, a fait de son mieux pour calmer les esprits qui appelaient à manifester et à venger les victimes. Le hashtag #francocide utilisé par l'extrême droite a aussi rythmé Twitter. Un terme inventé par Eric Zemmour.