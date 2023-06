La police sur les lieux de l'attaque au couteau, à Annecy, jeudi 8 juin. Keystone

Qui sont les victimes, où en est l'enquête: le point sur Annecy

Jeudi, des bébés ont été poignardés dans un parc de la ville française. Le suspect est un Syrien réfugié en Suède. Ses motivations apparaissaient très floues.

Dans quel état se trouvent les bébés hospitalisés?

Le bilan est de quatre bébés blessés, dont un Britannique et un Néerlandais. Agés de 22 à 36 mois, ils ont été transférés à Genève et à Grenoble après des premiers soins sur place. Deux de ces quatre enfants blessés sont toujours en «urgence vitale».

La plus jeune victime a seulement 22 mois , il s'agit du petit néérlandais Peter, hospitalisé à Genève.

La famille est savoyarde depuis toujours, raconte le quotidien Le Parisien qui a recueilli le témoignage de Christiane (prénom d'emprunt), 87 ans, arrière-grand-mère d’Alba: «Mon fils est parti aux urgences à Grenoble en voiture où les deux enfants ont été héliportées. Toute la famille est partie là-bas. Ils sont montés à bord de trois voitures. Toute notre famille est effondrée»





La mère de la fillette, la trentaine, travaille dans un cabinet d’avocats, son mari, trentenaire également, travaille en Suisse dans l’horlogerie.



Dans quel état se trouvent les adultes hospitalisés?

Un adulte a été hospitalisé après avoir été blessé par l'agresseur puis touché par les tirs de la police pendant l'interpellation, et un autre adulte a été touché plus légèrement.

Que sait-on de l'agresseur présumé?

L'auteur présumé de l'attaque subit vendredi 9 juin un examen psychiatrique pour tenter de déterminer les raisons de son crime qui a profondément choqué dans le pays et à l'étranger.

L'agresseur a passé la nuit en garde à vue et peut le rester jusqu'à 48 heures après l'attaque. Ce qu'a révélé l'enquête:

Ses motivations restent obscures à ce stade, «sans mobile terroriste apparent» , selon le parquet.

, selon le parquet. L'homme, né en 1991, ne se trouvait pas sous l'emprise de stupéfiants ou de l'alcool .

. Sans domicile fixe, il se trouvait à Annecy depuis l'automne 2022.

«L'enquête en cours va permettre de déterminer le mobile», a de son côté déclaré la procureure d'Annecy Line Bonnet-Mathis lors de points presse jeudi, ajoutant qu'elle ne pouvait «pas exclure à ce stade un acte insensé».

Comment la politique s'empare de l'histoire?

L'attaque a suscité une avalanche de réactions dans le monde politique, des élus de droite et d'extrême droite mettant en avant l'origine et le statut de l'agresseur.

Le président français Emmanuel Macron se rend vendredi auprès des victimes de l'attaque au couteau d'Annecy.

«A la suite de l'attaque survenue hier, le président de la République et son épouse se rendent aujourd'hui aux côtés des victimes et de leurs familles ainsi que de l'ensemble des personnes qui à Annecy ont contribué à leur apporter aide et soutien», a précisé l'Elysée.

La Première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'étaient déjà rendus jeudi à Annecy, une ville sous le choc après l'attaque au couteau survenue en plein jour dans un parc très fréquenté au bord du lac.

