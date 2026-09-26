Le pape Léon XIV à bord de la papamobile sur les Champs-Elysées, avant de célébrer la messe. Keystone

Léon XIV célèbre une messe devant 700 000 fidèles à Paris

Le pape a célébré samedi après-midi une messe en plein air sur la place de la Concorde, au terme de son passage sur les Champs-Elysées.

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La messe en plein air célébrée par le pape Léon XIV sur la place de la Concorde, à Paris, a débuté samedi peu après 15h00, devant une immense foule de fidèles rassemblés le long de l'avenue des Champs-Elysées.

Cette messe, à laquelle assistent 700 000 personnes selon le Vatican, constitue le temps fort de la deuxième journée de visite du souverain pontife en France, la première d'un pape à Paris depuis Benoit XVI en 2008, qui suscite un très fort enthousiasme. (tib/ats)