La France convoque l'ambassadeur chinois pour «propos inacceptables»

Le ministre des Affaires étrangères français a convoqué, lundi, l’ambassadeur de Chine en France pour protester contre les propos «inadmissibles» tenus à l'égard d'un chercheur. Le concerné n'a pu se rendre à la convocation «en raison d'agenda».

Le torchon brûle entre la France et la Chine. Le chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), Antoine Bondaz, est dans le collimateur de l’ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye. Il a été traité de «petite frappe» et de «hyène folle». Le français avait dénoncé des pressions chinoises sur des parlementaires français souhaitant se rendre à Taïwan.

L'ambassadeur Lu Shaye s'est aussi déclaré «fermement opposé» à un projet de visite de parlementaires français à Taïwan. La Chine considère Taïwan comme une de ses provinces et dénonce chaque visite de responsables occidentaux sur l'île. Elle va jusqu’à menacer de recourir à la force en cas de proclamation formelle d'indépendance par Taïpei.

Paris a également jugé «inacceptable» la décision de Pékin de sanctionner dix ressortissants européens sur la question des Ouïghours. Elle fait suite à des sanctions de l'UE contre quatre responsables chinois de la région chinoise du Xinjiang pour les violations des droits de cette minorité musulmane. Il s'agit des premières sanctions européennes contre la Chine depuis un embargo sur les armes décrétées en 1989 après la répression de la place Tiananmen.