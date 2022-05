Alexis Kohler, secrétaire général de la présidence, a annoncé le nouveau gouvernement. Au total, 17 ministres pour Elisabeth Borne.

Voici le nouveau gouvernement français (vous en connaissez trois)

Dix-sept ministres ont été nommés, vendredi, par Emmanuel Macron. Le gouvernement d'Elisabeth Borne, première ministre, pourra compter sur des têtes fraîches, trois stars qui s'accrochent et sept femmes. Le très controversé Eric Dupond-Moretti est-il maintenu à la Justice? Découvrez les élus!

Ceux qui restent

Intérieur:

Gérald Darmanin

Justice, garde des Sceaux:

Eric Dupond-Moretti

Economie, Finances, Souveraineté industrielle et numérique:

Bruno Le Maire

Les nouveaux

Education nationale et Jeunesse:

Pap Ndiaye

Transition énergétique:

Agnès Pannier-Runacher

Europe et Affaires étrangères:

Catherine Colonna

Agriculture et Souveraineté alimentaire:

Marc Fesneau

Planification écologique et Cohésion des territoires:

Amélie de Montchalin

Travail, Plein emploi et Insertion:

Olivier Dussopt

Armées:

Sébastien Lecornu

Solidarités, Autonomie et Personnes handicapées:

Damien Abad

Santé et prévention:

Brigitte Bourguignon

Culture:

Rima Abdul Malak

Fonction publique:

Stanislas Guerini

Enseignement supérieur et Recherche:

Sylvie Retailleau

Outre-mer:

Yaël Braun-Pivet

Sport, Jeux olympiques et paralympiques:

Amélie Oudéa-Castera

Porte-parole du gouvernement

Olivia Grégoire est nommée porte-parole du gouvernement à la place de Gabriel Attal, sortant.

Les ministres délégués

Auprès de la première ministre:

- Olivier Véran, chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie démocratique;

- Isabelle Rome, chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances.



Auprès du ministre de l'Economie:

- Gabriel Attal, chargé des Comptes publics.

Auprès du ministre de l'Intérieur et de la ministre de la Transition écologique:

- Christophe Béchu, chargé des Collectivités territoriales.

Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères:

- Franck Riester, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité;

- Clément Beaune, chargé de l'Europe.