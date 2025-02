Si la liste concurrente de gauche présente au premier tour dimanche dernier s'était retirée avant ce second tour pour faciliter la tâche de la liste LFI, elle n'avait cependant pas fusionné avec cette dernière, lui reprochant notamment la présence d'un candidat ayant produit des tweets pro-Hamas le jour même des massacres du 7 octobre et par la suite.

Le jeune député de La France insoumise Louis Boyard, 24 ans, un protégé de Jean-Luc Mélenchon, a échoué à conquérir la mairie de Villeneuve-Saint-Georges, une ville de la banlieue parisienne de plus 30 000 habitants. C'est la candidate de droite Kristell Niasme qui l'emporte dans une triangulaire de second tour, où s'était maintenu le maire sortant divers droite Philippe Gaudin. Celui-ci avait provoqué cette élection municipale anticipée après avoir effectué en 2024 un salut nazi qui avait abouti à la démission d'une partie du Conseil municipal, d'où l'organisation de ce scrutin.

La propagande russe passe au level supérieur

On connaissait les opérations de désinformation téléguidées par Moscou sur les réseaux sociaux traditionnels. Dernièrement, ces opérations se déploient via différents autres supports, comme Bluesky, cette plate-forme où se retrouvent de plus en plus d'utilisateurs ayant décidé de quitter X, par rejet d'Elon Musk, ou encore dans des films et des jeux vidéo.

Alors que Kiev fêtait pour la première fois Noël en décembre comme les Européens et non le 7 janvier comme Moscou, le Kremlin intensifiait ses bombardements à l'occasion des fêtes de fin d'année et du passage à l'an 2025. Mais si les combats continuent de faire rage sur le terrain, que ce soit dans le Donbass ukrainien où la Russie grignote du territoire, ou dans la poche de Koursk en Russie, le caractère hybride de la guerre ne cesse également de se confirmer.