Vous prenez le train en France bientôt? Attention à ces nouvelles règles

La SNCF a très discrètement changé ses conditions générales pour vos bagages. Les nouvelles règles sont incompréhensibles et cela pourrait vous coûter cher.

La SNCF, c'est la jungle. Si vous avez récemment pris un TGV pour Paris, ou pire, le sud de la France, vous devez déjà le savoir. Et ça se reflète dans sa nouvelle politique bagages.

Limite de bagages par voyageurs dans les TGV et TER

La SNCF a discrètement changé ses conditions générales et ça vous impactera fortement: vous, votre sérénité et votre porte-monnaie.

«Le non-respect de la politique bagages entraîne toujours une amende de 50 €» «Toujours», mais pas encore.

Si vous vous plaigniez déjà de Easyjet et ses bagages à main qui rapetissent régulièrement, la SNCF fait mieux, la SNCF fait pire. Et va vous amender parce que vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'elle vous demande.

Le principe est simple en apparence, vous devez pouvoir porter vous-même en une seule fois vos bagages. Mais la France étant connue pour son administration tentaculaire, les règles varient d'un train à l'autre. Gare alors de ne pas faire de correspondance, de type un Inoui, un TER, puis un Ouigo, dans différentes classes.

Bagages dans les TER, Inoui, Ouigo et autres trains français

Dans les TER, il n'y a pas de dimensions maximales. Mais. Ils doivent «entrer dans les espaces prévus». Et là, le bât blesse, on ne sait pas les dimensions des espaces prévus à cet effet.

il n'y a pas de dimensions maximales. Mais. Ils doivent «entrer dans les espaces prévus». Et là, le bât blesse, on ne sait pas les dimensions des espaces prévus à cet effet. Dans un TGV Inoui , vous pouvez avoir deux bagages de 70 x 90 x 50 cm et un bagage à main de 40 x 30 x 15 cm.

, vous pouvez avoir deux bagages de 70 x 90 x 50 cm et un bagage à main de 40 x 30 x 15 cm. Dans les TGV Ouigo, en revanche, c'est un bagage à main 36 x 27 x 15 et un bagage cabine 55 x 35 x 25.

Vous noterez que les bagages à main de ces deux TGV ne sont pas des mêmes dimensions.

Pour ce qui est des bagages «spéciaux», type trottinette ou skis ou instrument de musique, ils sont autorisés. Mais rangés dans des housses. Un bagage maximum par personne et qui ne fait pas plus de 130 x 90 cm. Ce qui élimine un certain nombre d'instruments tout de même, adieu le violoncelle, la harpe ou la contrebasse. Pour les skis, pas de problème de taille étonnamment (sauf dans les Ouigo avec 2m maximum, adieu donc les skis de fond) et vous ne pouvez en avoir qu'une paire. Pour votre snowboard, en revanche, il devra se plier à ce 1m30 maximum, ce qui est très improbable.

Celui qui a écrit ces «précisions» n'a jamais dû voir un snowboard. capture d'écran sncf

Et si vous contrevenez à ces règles très claires, l'amende vous fera du mal: 50 euros. Et 150 de plus «en cas d’occupation indue d’une place ou d’un espace bagages», donc si vous obstruez le passage car les casiers à bagages sont pleins.

Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 15 février, sans aucune communication ou annonce dédiée de la SNCF. C'est le journal Le Figaro qui a le premier fait état de ce nouveau règlement une semaine après, ce 21 février. Une citation glanée dans leur article ne manque pas de piquant:

«Ces règles mises à jour sont simplement plus claires et précises et permettront ainsi d'éviter des abus ou des questionnements de la part de nos clients.» SNCF Voyageurs

Et si vous ne trouvez pas que ces règles soient plus claires (à défaut d'être précises), vous pouvez toujours visiter le site internet de la SNCF dédié aux bagages...

Trop de bagages ou pas les bons: amende de la SNCF

Toutes les règles citées plus haut sont entrées en vigueur le 15 février, mais une «période d'adaptation» s'étend jusqu'au 15 septembre 2024. A partir de là, vous vous exposerez aux 50 et 150 euros d'amende.