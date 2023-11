Emmanuel Macron et Alain Berset en direction de Genève. Image: KEYSTONE

Le wagon CFF luxueux de Macron est à louer

Cette semaine, la Romandie a vu des photos du président Macron dans un train CFF très particulier. On a voulu en savoir plus, alors on vous dit tout sur ce «Salon suisse».

Plus de «Suisse»

Vous trouvez que l'abonnement général est trop cher? Alors vous n'avez encore rien vu, voici la voiture «Salon suisse».

De l'extérieur, rien de particulier, si ce n'est deux petits écussons très «protocolaires»

A priori rien de bien particulier, mais ce train n'est pas le IR90 que vous prenez le matin pour aller au travail. C'est le Salon suisse, le train que prend le Conseil fédéral pour ses déplacements. Et qu'a emprunté Emmanuel Macron pour se rendre à Genève, voyez plutôt 👇.

Emmanuel Macron et Alain Berset en direction de Genève. Image: KEYSTONE

Vous ne serez jamais Emmanuel Macron ou élu au Conseil fédéral? On a une bonne nouvelle, vous n'avez pas forcément besoin d'être un chef d'Etat pour voyager comme un roi.

Deux salles deux ambiances, voici un autre train spécial: Le train blindé de Kim Jong-un est rempli de vierges, mais il a un gros défaut

Ce train spécial est en effet privatisable. Vous pouvez même le faire rouler où vous voulez en Suisse. Si vous pensez déjà que c'est la classe, c'est que vous n'avez pas encore vu son aménagement.

Vous ne paierez pas de supplément pour la vue.

Des fauteuils en cuir, des canapés trois places, des tables de conférences, un bar et une cuisine, tout est possible. Tout est modifiable, tout est ajustable (quand on a les moyens). Vous pouvez même apporter votre propre mobilier si vous craignez que les CFF soient un peu trop cheap pour vous.

Pour la visite 360°, c'est ici.

Oui, c'est pas hyper excitant comme déco.

Il est précisé que vous pouvez aussi avoir le train entièrement vide, ou bien un wagon sur deux. Par exemple, pour une «soirée festive», selon la terminologie en vigueur, vous pouvez créer une discothèque roulante, ce qui est chic. Et Emmanuel Macron était satisfait du service si l'on en croit le directeur des CFF:

«Il s'est montré impressionné par la qualité de nos infrastructures et de notre matériel roulant» Vincent Ducrot, Directeur général des CFF sur X

Très cher, mais payable

A partir de 11 350 francs, vous pouvez donc réserver votre train personnel. A première vue, ça fait un peu cher. Pourtant, vous pouvez y mettre 68 de vos amis dans deux wagons, bénéficier d'un service de repas (entrée-plat-dessert, ou cinq plats si vous prenez l'option avec le trajet le plus long, Zurich-Lugano aller-retour pour 20 920 CHF).

Certes, 21 000 francs ça fait cher si vous êtes seul, mais à 68, ça commence à être acceptable (307 CHF par personne). Juste à titre indicatif, pour un aller-retour Zurich-Lugano en première classe, dans un train tout simple, vous devrez débourser 228 francs.

Quelques idées de tarifs 👇 Toutes les infos sur les offres Salon suisse des CFF

En revanche, les forfaits ne comprennent pas les boissons, ce qui peut donc considérablement alourdir la facture.

A ce sujet, les CFF proposent un certain nombre d'activités par exemple si vous voulez impressionner des clients ou vos employés façon team-building:

(hun)