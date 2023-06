Guillaume Bats, en avril dernier. Getty Images Europe

L’humoriste Guillaume Bats est décédé à l'âge de 36 ans

Son équipe de production a fait part de la triste nouvelle ce vendredi sur les réseaux sociaux. L'humoriste français avait 36 ans.

Atteint de la maladie des os de verre et grand amateur d'humour noir, Guillaume Bats, avait fait le choix de rire de son handicap. Dans son dernier spectacle, Inchallah, il se qualifiait lui-même de la «gargouille la plus drôle» de Paris.

Il s'apprêtait à se lancer dans une tournée dans toute la France pour son nouveau spectacle, coécrit avec son ami de longue date Jérémy Ferrari, selon Le Parisien.

Sur les réseaux sociaux, son équipe Dark Smile Productions explique ne pas connaître à ce stade les causes du décès de ce «grand ami et frère de cœur et de scène».

«Nous n’avons pas les mots mais un immense vide est déjà présent dans nos cœurs», conclut la publication sur Facebook.(mbr)