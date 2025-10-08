L’élue LR revendique d’avoir acheté «des produits français de bonne qualité». dr

Cette maire clame être «bien sapée» aux frais des Français: tollé

Elle voulait «être bien sapée». L’affaire de ses 36 000 euros de notes de frais met la maire LR du 8e arrondissement de Paris Jeanne d’Hauteserre sous pression, entre explications bancales, remords médiatiques et tentatives de salut devant la commission de déontologie.

Alors qu’il est cordialement demandé aux Français de se serrer la ceinture, une petite phrase a mis le feu aux poudres. «Effectivement, j’ai cette image de maire toujours bien sapée, toujours élégante», expliquait Jeanne d’Hauteserre lors d’une interview sur BFMTV samedi dernier.

L’élue ensuite a lâché: «J’ai préféré m’acheter des fringues pour être bien sapée»

Une dépense qu’elle justifie en rappelant qu’elle dispose d’une enveloppe de frais de représentation, fixée à 990 euros par mois, qu’elle dit pouvoir «utiliser comme elle veut». L’élue LR revendique au passage d’avoir acheté «des produits français de bonne qualité».

Tollé et excuses

Résultat: une vague d’indignation sur les réseaux sociaux, et la presse française qui en fait ses choux gras. Face à l’ampleur de la crise, la maire affirme désormais vouloir rembourser la totalité de ses dépenses, soit 36 000 euros, en saisissant la commission de déontologie de la Ville de Paris pour faire valider ce remboursement.

Dans un communiqué, la maire explique encore que bien que ces usages soient légaux dans le cadre du dispositif, ils «choquent» et qu’en période de «crise démocratique», les élus doivent se montrer exemplaires.

Mais certains s’étonnent: l’affaire est moins celle d’une dépense illégale que d’un ton singulier. Oui, une maire peut avoir des frais de représentation. Mais de là à clamer publiquement qu’elle achète des vêtements avec cet argent… Le geste est, au vu de la conjoncture, un brin audacieux.

Si la commission de déontologie accepte le remboursement et clôt l’affaire, cette séquence laissera tout de même des traces: l’image d’une maire «bien sapée» aux frais du contribuable. (max)