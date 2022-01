Port du masque obligatoire, consommation limitée dans les transports voire interdite dans certains lieux publics... Voici les mesures qui vous concerneront si vous passez par la France.

La France adopte de nouvelles mesures et elles risquent de vous concerner

Vous prévoyez un petit séjour par la France ces prochains jours? Alors voici un petit topo sur ce qui change dès lundi, sur le front des mesures Covid pour lutter contre la vague Omicron.

Consommation «limitée» dans les transports et certains lieux publics

Pour commencer, attention si vous aviez prévu d'avaler un jambon-beurre en guise de casse-croûte, bien installé dans votre TGV. Et pareil si vous rêviez de vous enfiler un paquet de pop-corn en vous rendant au cinéma, une fois sur place.

Le Premier ministre Jean Castex avait promis l'interdiction de «la consommation de boissons et d'aliments dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance». Mais cette nouvelle mesure a suscité un véritable flot de réactions et de moqueries.

Dans le décret finalement paru le samedi 31 décembre, Le Figaro note une subtilité: seuls la «vente et le service» sont interdits à bord des trains, sans mentionner la consommation.

Si vous vous rendez au ciné, sachez qu'il faudra faire une croix sur le pop-corn et toute autre forme de grignotage. image: shutterstock

Le cabinet du premier ministre a assumé cette subtilité: il souhaite rester «pragmatique» et faire preuve de «discernement». De son côté, la SNCF a cependant confirmé au Parisien qu'il «ne sera pas permis d'enlever le masque pour consommer de la nourriture ou des boissons». Mais la règle sera appliquée avec «bon sens et discernement, notamment pour permettre de se désaltérer ou pour l'alimentation des jeunes enfants et des personnes fragiles». On vous laisse donc juger seul de l'urgence de votre envie de sandwich.

Mais au fait, c'est quoi les règles pour entrer en France? Si vous résidez près des frontières, c'est-à-dire à moins de 30km de l’endroit où vous souhaitez vous rendre en France, et dans que vous comptiez y passer moins 24h, vous pouvez entrer sans test PCR ou avoir été vacciné. En revanche, si vous habitez partout ailleurs en Suisse et que vous avez plus de 12 ans, il faut obligatoirement: présenter un test PCR ou antigénique de moins de 24h OU justifier d’un schéma vaccinal complet. Dans tous les cas, même en cas de bref séjour, vous devez également vous munir d'un certificat de non-symptômes au Covid-19

Fin de la consommation debout dans les restaurants et bars

Jusqu’au 23 janvier inclus, il faudra obligatoirement s’asseoir pour consommer dans les bars et les restaurants. C'est déjà le cas en Suisse.

A noter également que les discothèques restent fermées jusqu’au 24 janvier inclus. Pendant cette même période, il sera interdit de danser également dans les bars et les restaurants.

Retour du masque à l'extérieur

L'obligation de porter son masque à l’extérieur fait son retour dans plusieurs départements ou villes, comme en région parisienne ou à Lyon.

A Paris, le masque a fait son retour depuis le 31 décembre. Image: sda

A Paris, le masque a fait son retour depuis le 31 décembre. Il est obligatoire pour pour les personnes de plus de 11 ans, «à l’exception des personnes circulant à l’intérieur de véhicules, des cyclistes et des usagers de deux-roues» ou des «personnes pratiquant une activité sportive» dans les rues et les lieux ouverts au public.

A Lyon, le masque est obligatoire depuis le 30 décembre pour une durée de trois semaines, «excepté entre deux et six heures du matin», a indiqué la préfecture du Rhône dans un communiqué.

D'autres villes sont également concernées, comme Dijon, Tours, ainsi que plusieurs régions (Charente-Maritime, Vendée, Yvelines...). Le Monde a une établi une liste complète.

Retour des jauges pour les grands événements

A partir de lundi, les grands événements sont limités à 2000 personnes en intérieur et 5000 personnes en extérieur. Les concerts debout sont interdits.

Le masque obligatoire dès 6 ans

D'ailleurs, si vous êtes accompagné par des enfants, sachez que le masque devient obligatoire à partir de 6 ans – au lieu de 11 ans – dans les transports et pour les déplacements dans les restaurants.

Les enfants de cet âge-là le portaient déjà en classe. L’obligation du port du masque pourrait aussi faire son retour dans tous les centres-villes. Certaines préfectures et mairies ont pris les devants à Paris, Lyon, dans les communes de plus de 10 000 habitants des Côtes-d’Armor, en Loire-Atlantique.

Cela vous concerne peut-être moins directement, mais pour votre culture générale, sachez que le télétravail devient obligatoire pour les Français 3 à 4 jours par semaine, pour tous les métiers qui le permettent. Quant aux enfants, ils ont bien repris le chemin de l'école le 3 janvier. Les règles d’isolement, modifiées pour tous, s’appliqueront également à l’école.

Nouvelles règles d’isolement

Les nouvelles règles d'isolement, parlons-en! Le gouvernement a décidé d’assouplir les règles d’isolement en cas de test positif ou de situation de cas contact, pour éviter la paralysie complète du pays.

Les personnes vaccinées n’auront plus à s’isoler si elles sont cas contacts mais devront effectuer un test PCR ou antigénique, puis des autotests à J+2 et J+4. Voici le schéma complet ici, publié par Ouest France.