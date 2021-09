Biden va appeler Macron pour tenter d'apaiser la crise des sous-marins

La décision de l'Australie d'annuler le contrat d'achat de sous-marins français en faveur de navires américains à propulsion nucléaire a suscité l'indignation de Paris.

Face aux accusations de «duplicité» formulées par Paris sur son intention de rompre un contrat d'achat de sous-marins, Joe Biden aura l'occasion de s'expliquer dans les prochains jours à Emmanuel Macron lors d'un échange téléphonique.

«Le président Biden a demandé à parler au président de la République Emmanuel Macron et il y aura un échange téléphonique dans les tout prochains jours. On veut des explications sur ce qui s'apparente à une rupture de confiance majeure, et aussi savoir comment ils entendent sortir de ce contrat, avec des «compensations à la clé.»

bfmtv