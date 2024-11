Un homme «exécuté» en pleine rue non loin de la frontière jurassienne

Malgré l'arrivée des secours, il était décédé quelques instants plus tard. Il présentait plusieurs plaies par balle au niveau du bras et flanc gauche.

La victime, née en Turquie en 1970, avait tenté de reprendre la route sur quelques mètres, avant de sortir de son véhicule et de s'écrouler au sol. Il avait eu le temps de confier à un témoin que son agresseur était le nouveau compagnon de son ex-femme.

Plusieurs fusillades font un mort et des blessés en France

Selon lui, les images de vidéosurveillance montrent un homme armé se dirigeant calmement vers le véhicule de sa victime qui vient de se garer, et tirer à plusieurs reprises.

«Le mis en cause a reconnu avoir donné la mort à la victime, tout en assurant s'être senti menacé par la victime, ce qui semble être contredit par les images de vidéosurveillance», a déclaré le procureur Paul-Edouard Lallois, au cours d'une conférence de presse.

Un homme turc, né en 1985, a été mis en examen pour «assassinat» après «l'exécution» d'un homme au volant de sa voiture commise mardi à Seloncourt (Doubs), non loin de la frontière jurassienne. C'est ce qu'a annoncé jeudi le procureur de la République de Montbéliard.

Plus de «International»

Voici les communes suisses les plus attractives pour habiter

Les plus lus

Il est temps de sortir du déni

Les démocrates voulaient faire tomber Trump et son mouvement dans les poubelles de l'histoire. Non seulement ce n'est pas arrivé, mais la défaite est amère. Il est temps de sortir du déni quant à ce qui motive les trumpistes.

Trump is back. Ce n'est pas 2016, mais presque. L'élection de 2024, qui a un étrange goût de mauvais remake, est pourtant sa version sous stéroïdes: 57% de grands électeurs, le décrochage du vote populaire, 10 millions d'électeurs en plus, une conquête républicaine confirmée du Sénat et probable du Congrès.