La mère de Nahel appelle à manifester le 19 novembre

Mort de Nahel: La mère du jeune tué par la police annonce une manifestation le 19 novembre

Après la libération sous contrôle judiciaire du policier qui a tué Nahel, sa mère Mounia appelle à une manifestation ce dimanche 19 novembre.

«Comment la vie de mon fils peut-elle avoir si peu de valeur pour cette justice?» Ces termes sont celles de Mounia, la maman du jeune Nahel tué par un policier le 27 juin 2023. Dans une vidéo diffusée sur le site d'actualité d'extrême gauche Le Média, Mounia rappelle que le policier qui a tué son fils été libéré de sa détention provisoire il y a quelques jours et dénonce «une véritable injustice»

«Un policier tue un enfant, arabe ou noir, devient millionnaire, sort de prison et retrouve sa famille tranquillement pour les fêtes» Mounia, mère de Nahel

La mère de Nahel fait ici référence à la cagnotte mis en place par Jean Messinah, polémiste français d'extrême droite, et qui avait récolté près de 1,6 million d’euros pour la famille du policier responsable du tir mortel.



Le policier libéré

Après plusieurs demandes de remise en liberté, le policier responsable du tir mortel a été libéré, le mercredi 15 novembre, mais reste sous contrôle judiciaire. Sur X (ancien Twitter), le syndicat Unité SGP Police s'est dit soulagé de la libération de leur collègue Florian. Il indique: «Le chemin est encore long avant que notre collègue ‹soit blanchi›». Le syndicat rappelle que leur collègue a passé 140 jours en détention.

Du côté de la mère de Nahel, qui a annoncé la manifestation - 15h dimanche 19 novembre à Nanterre, elle conclut: «moi je ne retrouverai plus jamais mon fils. Mais je me battrai et je ne lâcherai rien pour mon fils».