Libération du policier impliqué dans la mort de Nahel

Le policier impliqué dans la mort de Nahel a été libéré

Remise en liberté sous contrôle judiciaire du policier ayant tiré sur Nahel. Image: AP @Ohana_FNG

Le policier ayant tiré mortellement sur le jeune Nahel, en juin dernier, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Les juges ont estimé que les critères de détention provisoire n'étaient plus remplis à ce stade de l'instruction.

Le policier, auteur du tir mortel sur Nahel, dont le décès après un contrôle avait déclenché une semaine d'émeutes en France fin juin 2023, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire mercredi. Son avocat avait déposé une nouvelle demande de remise en liberté jeudi dernier.

«Les juges d'instruction ont estimé que les critères légaux de la détention provisoire du policier incarcéré depuis le 29 juin 2023 n'apparaissaient plus remplis à ce stade de l'instruction» Le parquet de Nanterre

Placé sous contrôle judiciaire, il doit «verser un cautionnement» et a interdiction d'entrer en contact avec les témoins et les parties civiles, «de paraître à Nanterre» et de «détenir une arme», a détaillé cette même source.

La mort de Nahel, adolescent de 17 ans, lors d'un contrôle routier, avait été l'élément déclencheur de plusieurs nuits de violences urbaines en région parisienne et dans le reste du pays. Elles avaient été marquées par des scènes de pillages.

(tib/ats)