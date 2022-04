Course-poursuite avec des motards, discours et hymne: une soirée avec Macron

Attendu à 21h, arrivé à 21h30, le président victorieux, Emmanuel Macron, est allé à la rencontre de ses fans. Récit d'une soirée parisienne à la sauce américaine.

Emmanuel Macron a remporté, dimanche, le second tour de la présidentielle française face à Marine Le Pen. Il a donc été reconduit dans ses fonctions de président, comme les sondages le prédisaient. Dimanche soir, il a donné un discours de victoire, relativement court, mais spectaculaire, sur le Champ-de-Mars, au pied de la tour Eiffel. Récit de cette soirée.

Les préparatifs

Tout a commencé dimanche. Comme si la victoire d'Emmanuel Macron ne faisait pas un pli, une grande fête était en préparation et le lieu n'a pas été pris au hasard: le Champ-de-Mars, au pied de la tour Eiffel. C'est à cet endroit qu'il avait déjà voulu donner son discours de victoire, en 2017. Honneur qui lui avait été refusé par la mairie de Paris.

Les premiers arrivés étaient les journalistes Image: sda

En fin d'après-midi, seuls les journalistes pouvaient prendre place près de l'estrade. Les militants du parti En Marche du président, eux, étaient contraints de «poireauter» derrière les barrières, comme le signalent plusieurs tweets agacés. Une fois les portes ouvertes, les macronistes se sont rués au-devant de la scène. Pas question de manquer le discours de leur rock star.

La scène en préparation. Image: sda

Le début de la fête

Dès l'ouverture des barrières – vers 19 heures – et une fois installés, les pro-Macron allaient enchaîner une attente en deux temps. D'abord, celle des résultats, à 20 heures et ensuite la venue de du président, prévue, à ce moment-là, vers 21 heures. La fête commence véritablement au moment de la proclamation des premiers résultats:

Le DJ lance alors le mythique tube One more time. Daft Punk résonne. C'est plutôt téléphoné, mais finalement Emmanuel Macron est réélu pour la seconde fois. Il sera le président des Français ces cinq prochaines années. La fête a donc commencé et quelques ministres errent comme des starlettes à Cannes en serrant des mains et se prêtant au jeu des selfies. On attend plus que le principal invité.

Course poursuite avec la presse

C'est à ce moment que tout se précipite. Les chaînes de TV françaises se lancent à la recherche du président. Pour ce faire, elles lâchent une véritable meute de motards aux trousses des voitures qui ressemblent un tant soit peu à celle du président.

source: dr

Finalement, le véhicule est repéré. Il s'ensuit une scène surréaliste ou les motos tentent d'approcher la voiture présidentielle. Sur TF1, le journaliste hurle qu'il a vu la main du président. A l'écran, on ne voit rien, si ce n'est une scène grotesque ou des journalistes et des photographes sur deux roues se confrontent à leurs homologues et aux forces de l'ordre dans une course débridée. La voiture du président grille les feux – bon apparemment elle a le droit, explique un commentateur – pour se rapprocher de la tour Eiffel.

Au final, la course-poursuite n'a pas servi à grand-chose, car le président arrive près du Champ-de-Mars dans une zone sécurisée. On finit par le voir serrer des mains. Il est 21h30, place à la suite du spectacle.

La marche

Peu après 21h30, le Emmanuel Macron traverse le Champ de Mars avec son épouse Brigitte et un groupe d'enfants, ceux des collaborateurs de sa campagne. Il se dirige, comme ça, vers l'estrade pour célébrer sa victoire, on admirera le décorum. 👇

source:dr

La promenade est accompagnée par l'Ode à la Joie. Un air issu de la 9e symphonie de Beethoven. Rappelons que ce morceau est aussi l'hymne officiel de l'Union européenne, depuis 1972. Comme en 2017, Macron montre ainsi son attachement à l'Europe. Bon, on se souvient surtout que la marche, il y a cinq ans, avait duré de plombes. 👇

Revenons à nos macronniens de 2022: une fois arrivé au pied de l'estrade, le président se lance dans une nouvelle série de poignées de mains. Et s'approche de l'estrade.

Le discours (et ses punchlines)

Enfin! On y est. Le grand moment, celui où le président va s'avancer au-devant de ses militants et lancer un discours – les commentateurs disent qu'il l'a peaufiné – sans doute flamboyant est arrivé. Après un ou deux coucous, il se commence.

Image: sda

«Merci!»

«Merci chers amis»

Juché sur son podium, près de la tour Eiffel, Macron offre une image à l'américaine. De ces discours lancés par les présidents des Etats-Unis le jour de leur investiture au Capitole. Toute la mise en scène et le cadrage laissent transparaître l'image de ces grands moments. Revenons au discours du candidat Macron qui après les remerciements a lâché:

Après cinq années de transformations, d'heures heureuses et difficiles, de crise exceptionnelle aussi. Ce jour du 24 avril 2022, une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre république durant les 5 années à venir.

Il a ensuite remercié toute son équipe et son parti, alliant le geste et la parole:

«C'est en frappant au cœur que vient la vérité. Merci et je sais ce que je vous dois.»

source: dr

Le président a marqué plusieurs pauses et salué les Français qui ont voté pour lui. Selon lui, ils lui permettent d'accomplir son projet d'une «France plus indépendante, une Europe plus forte». Il termine ce passage en pointant un objectif:

«Faire de la France une grande nation écologique»

Ensuite seulement, Macron remercie les Français qui ont voté pur faire barrage au Rassemblement national de Marine Le Pen et l'ont élu. mais aussi les abstentionnistes:

«Je pense aussi à tous nos compatriotes qui se sont abstenus. Leur silence a signifié un refus de choisir auquel nous nous devons de répondre.»

Et pour finir:

«Nul ne sera laissé au bord du chemin. Cette nouvelle ère ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève»

Le moment de l'hymne

Après le discours, c'est la Marseillaise qui a été chantée. C'est Farrah El Dibany, mezzo-soprano de l'Opéra de Paris, qui l'a interprété. Née en Egypte, elle a ensuite émigré en France.

Ce qui a davantage surpris, c'est le chant de Dibany en lui-même. Il fallait – pour le dire prudemment – s'y habituer et force est de constater qu'il n'a pas plu à tout le monde...

Ce désamour à quoi est-il dû? Farrah El Dibany a une voix puissante de mezzo-sporano qu'elle sait utiliser dans des opéras comme Carmen. Mais on a rarement entendu cette tessiture dans la Marseillaise. Associée à d'autres facteurs inhabituels comme un léger accent, son interprétation de la Marseillaise a été plus ou moins remarquée par certains...

Egalement titulaire d’un diplôme d’architecture, la jeune femme a reçu, début avril, la médaille de l’ordre des arts et des lettres.

Et après il est allé où Macron

Après la cérémonie, on peut affirmer que Macron n'a pas fait de vieux os et lui et sa femme ont filé. Pour quelle destination? La résidence de La Lanterne, un pavillon de chasse situé à Versailles. C'est l'une des de la résidence qui appartient au président de la République. D'ailleurs, Macron s'y était retiré quand il avait attrapé le Covid. Visiblement attraper une présidence, c'est pareil.