Affaire Lina: L'autopsie est terminée et doit livrer ses résultats

Le corps de la jeune fille a été rendu à sa famille et que ses obsèques auront lieu vendredi. afp

L'autopsie du corps de l'adolescente disparue fin 2023 est terminée. Les enquêteurs attendent d'en connaître les résultats, a-t-on appris lundi de source proche du dossier.

Près de treize mois après la disparition de la jeune fille âgée de quinze ans, son corps a été retrouvé mercredi dans un cours d'eau à Sermoise-sur-Loire (Nièvre), dans une zone boisée et isolée, à plus de 400 kilomètres du lieu où elle s'était volatilisée, le 23 septembre 2023.

Des analyses génétiques effectuées en urgence par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ont permis de confirmer qu'il s'agissait bien du corps de Lina. Une autopsie, réalisée par l'IRCGN, devait permettre de déterminer les causes de la mort et si Lina avait ou non été victime d'atteintes sexuelles.

Parallèlement, les Dernières nouvelles d'Alsace rapportent que le corps a été rendu à sa famille et que les obsèques de l'adolescente auront lieu vendredi à 14h00 en l'église de Plaine, le village où elle habitait. Lina sera inhumée dans le cimetière de la commune, «dans la plus stricte intimité des familles», selon le quotidien.

Lina a disparu alors qu'elle avait quitté son domicile pour se rendre à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, distante d'environ trois kilomètres. Elle devait prendre le train pour retrouver son petit ami à Strasbourg.

Après des mois de recherches minutieuses, les enquêteurs étaient parvenus à identifier un véhicule qui se trouvait sur les lieux au moment de la disparition. Des recherches actives ont été menées depuis l'été sur les traces de cette voiture, conduite par le principal suspect. Cet homme de 43 ans ne pourra jamais répondre aux multiples questions qui restent en suspens: il s'est suicidé le 10 juillet chez lui à Besançon. Il n'a jamais été entendu par les enquêteurs dans ce dossier. (mbr/ats)