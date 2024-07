image: getty, canva et twitter, montage: watson

Les trumpistes prédisent la «mort de la France»

Si Jordan Bardella doit avoir le seum (comme on dit), les trolls de l'alt-right américaine ne s'en remettent pas non plus. Depuis la remontada du Nouveau Front populaire, dimanche soir, ils en sont persuadés: les Etats-Unis deviendront la même «république bananière» que la France en cas de défaite de Trump en novembre. Tout est bon pour faire enfler le populisme.

Même pour les provocateurs d'extrême droite, l'herbe n'est pas toujours plus verte chez le voisin. Alors qu'on pensait les Américains suffisamment occupés à se choisir un nouveau patron pour les quatre années à venir, beaucoup se sont intéressés (d'un peu trop près) à ce qui s'est tramé en France dimanche soir. A savoir la chute du Rassemblement national, au profit d'un sursaut inespéré du côté du Nouveau Front populaire. Autant le dire tout de suite, pour pas mal de trumpistes, la France est décédée le 8 juillet 2024. Si, si.

«Le Nouveau Front populaire et Macron ont truqué les élections, tout comme ici en Amérique. RIP France» Un compte parodique de Donald Trump (tenu par des trumpistes), sur X

De l'avis de l'un des comptes de mèmes d'extrême droite les plus puissants de la plateforme d'Elon Musk, Clown WorldTM🤡, la France est carrément «foutue». Des influenceurs à la botte de Donald Trump qui n'ont pas quitté leur clavier depuis que les résultats de ce 2e tour des législatives leur est tombé sur le coin du bec.

Des élections françaises qu'ils sont nombreux à avoir utilisées comme un immense trampoline, pour alerter l'Amérique sur ce qui risque d'arriver «si Trump n'est pas élu en novembre». Non seulement on les entend hurler que les urnes auraient été «truquées par la gauche», mais ils n'hésitent pas à réhabiliter de vieilles vidéos de chaos, dans Paris, mais hors contexte, pour appuyer leurs prédictions catastrophistes.

«Les élections législatives françaises ont été truquées et volées de manière brutale et sans ménagement au parti du Rassemblement national de Marine Le Pen. Chaque sondage leur a valu une victoire écrasante. La France est désormais officiellement une République bananière» Dixit l'Américain Cillian, 75 000 followers sur X, et dont la biographie dit ceci: «Quelle est la différence entre une théorie du complot et la vérité? Environ 6 mois!»

Bien sûr, certains d'entre eux se drapent d'une sériosité relative, histoire de faire passer un message politique un poil moins loufoque. A l'instar de «Wall Street Silver», qui martèle que «l'ouverture des frontières en France a modifié la démographie du pays» et que «les personnes nées à l'étranger et leurs enfants sont désormais si bien implantés qu'ils contrôlent les partis politiques d'extrême gauche qui ont remporté les élections».

«La gauche radicale, qui contrôlera le gouvernement, continuera à financer des aides sociales pour les faux réfugiés afin qu'ils continuent à venir. Hôtels gratuits, nourriture gratuite, logements gratuits, téléphones portables gratuits» Wall Street Silver, 1,2 million d'abonnés sur X et un grand copain des théories d'Elon Musk.

Les trumpistes, à l'image de leur gourou, ont toujours cueilli des références peu flatteuses en Europe pour nourrir leur propagande. On se souvient d'ailleurs de Donald Trump lui-même, en juillet 2016, lorsqu'il prédisait l'apocalypse à la France. Une séquence qui refait abondamment surface depuis dimanche soir, ressuscitée par des apôtres du milliardaire pour prouver que «Donald Trump was right!»

«La France n’est plus la France. Ils n'apprécieront pas que je dise ça, mais… la France n'est plus la France. Et ce monde ferait mieux d’être très prudent, et ils feraient mieux de devenir très durs et très intelligents…»

Si Marine Le Pen n'est pas Donald Trump et que les problèmes de la France ne sont pas ceux des Etats-Unis, les ressorts populistes sont les mêmes et il faut avouer que la situation à Gaza permet notamment aujourd'hui aux complotistes américains de surfer sur une géopolitique qui bouscule tout l'Occident. Maintenant que les projets du Rassemblement national ont été contenus in extremis (pour l'instant), tous les yeux (ou presque) peuvent se tourner de l'autre côté de l'Atlantique.