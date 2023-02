Pierre Palmade mis en examen pour homicide involontaire

Avocate du passager marocain, Me Nathalie Fontanau a indiqué à l'issue de l'audience que son client «était en train de dormir» au moment de l'accident. «Il a été victime lui-même. On a tendance à l'oublier, il a été victime d'un accident de la circulation», a-t-elle déclaré à la presse.

Les deux passagers présents dans sa voiture au moment de l'accident, un Marocain de 33 ans et un Français de 34 ans ont eux été placés sous le statut de témoin assisté pour non assistance à personne en danger. Ils avaient quitté les lieux peu après l'accident.

Comment des soldats israéliens de la désinformation ont infiltré BFMTV

C'est la consternation à BFMTV. Un présentateur de la chaîne française est accusé d'avoir diffusé des infos transmises par une société de désinformation israélienne. watson a joint Lotfi Bel Hadj, fondateur d'une entreprise de cyberinfluence et lui-même sous le feu de la critique. L'expert suisse en sécurité Frédéric Esposito parle de «pollution informationnelle».

«Team Jorge». Derrière ce nom se cache une société de désinformation israélienne. Elle est citée dans le cas d’un présentateur bien connu de BFMTV, Rachid M’Barki, soupçonné d’avoir relayé des informations «biaisées et orientées», fournies clé en main par la société en question, sans validation de la chaîne. L’affaire fait du bruit dans le milieu médiatique français, qui tout à coup s’inquiète: et si le vaisseau de la désinformation, qui ne se limite pas à «Team Jorge», avait envoyé ses cyborgs dans de nombreuses rédactions, des plus prestigieuses aux plus modestes?