Patrick, ancien maire de Levallois-Perret et Isabelle Balkany son épouse et ex-adjointe iront en prison. Image: sda

Isabelle Balkany aurait fait une nouvelle tentative de suicide

Le couple de politiciens français retourne sous les verrous. La justice a décidé de révoquer leur placement sous bracelet électronique, après une centaine d'entorses aux règles. Suite à cette annonce, l'ancienne élue aurait ingéré une boîte de barbituriques.

Petit séisme dans le monde politique français: la Cour d'appel de Rouen a décidé de révoquer le placement sous bracelet électronique des (bien connus) Patrick, ancien maire de Levallois-Perret, et Isabelle Balkany, son épouse et ex-adjointe.

Du coup, Isabelle est hospitalisée

Réagissant à chaud à cette décision sur BFMTV, Patrick Balkany, 73 ans, a immédiatement fustigé une «décision totalement injuste», affirmant qu'il allait porter plainte «pour mise en danger de la vie d'autrui».

L'ancien maire et député de Levallois a assuré avoir «failli crever en prison». «Et on me renvoie là-bas. Vous voulez que j'aille crever en prison? Je préfère crever chez moi, c'est tout».

Il a par ailleurs affirmé que son épouse avait fait une nouvelle tentative de suicide jeudi après avoir avalé une grande quantité de médicaments. Isabelle Balkany, 74 ans, a été hospitalisée à Evreux.

Son avocat, Pierre-Olivier Sur a estimé dans un communiqué que cette décision est une «nouvelle illustration d'une justice symbole». «Âgée de 75 ans, dans un état physique et psychologique extrêmement dégradé, Isabelle Balkany a déjà tout perdu, au cours de cette procédure pénale qui aura duré près de dix ans: ses fonctions politiques, la quasi-intégralité de son patrimoine, son honneur... Et le nom des Balkany est devenu le catalyseur de l'opprobre publique, voire de la haine», peut-on également lire dans le document.

Contacée par Le Figaro, Pierre-Olivier Sur a confirme l’hospitalisation d’Isabelle Balkany:

«Nous savions qu'Isabelle Balkany était épuisée. Son acte ne m'étonne pas. Ce n'est pas du chantage au suicide. C'est l'expression d'un appel au secours» Pierre-Olivier Sur, l'avocat d'Isabelle Balkany

Quant à la principale intéressée, elle a tweeté en début d'après-midi:

Qu'ont-ils donc fait pour mériter un retour en prison ?

C'est simple, le couple a outrepassé sa fenêtre de sortie de quatre heures à de multiples reprises. La sentence de ce jeudi succède à la révocation décidée en décembre dernier, après une centaine d'entorses aux règles fixées au port de ce bracelet électronique.

Petit rappel des faits

Pourquoi étaient-ils en prison? L'un comme l'autre avait été condamné à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale en mars 2020, puis à, respectivement, cinq et quatre ans pour blanchiment de fraude fiscale. Ils avaient bénéficié d'une mesure d'aménagement de peine via le port d'un bracelet électronique.

Ce dernier devait leur être enlevé en mars prochain, rappelle BFM. Ils les obligeaient à rester chez eux avant 14 heures et après 18 heures.

Les Balkany passeront-ils cette nuit en prison?

Le parquet général peut décider d'attendre le délai de pourvoi en cassation (soit cinq jours). Toutefois, ce dernier ne permettrait pas au couple d'échapper à la prison, estime Le Figaro.

Selon les informations de BFM, il pourrait s'agir pour Patrick Balkany, 73 ans, d'un retour à la prison de La Santé. Il y a séjourné entre septembre 2019 et février 2020, avant d'en sortir pour raisons de santé. Isabelle Balkany, 74 ans, pourrait rejoindre la prison de Fresnes ou de Fleury-Mérogis.