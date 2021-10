Stromae fait son grand retour... mais, euh, c'est qui?

Le chanteur belge de 36 ans vient de dévoiler son nouveau titre, Santé, à la surprise générale. Après des années de silence, Stromae était (presque) sorti de nos mémoires. Petite piqûre de rappel.

Il est de retour. Qui ça, Voldemort? Pierre Maudet?

Mais non... Stromae, pardi! Disparu depuis des années, l'étoile de la pop francophone a fait une surprise pour le moins très inattendue vendredi 15 octobre: un nouveau titre, Santé, dont le clip sera révélé ce vendredi soir à 18 heures.

Il faut dire qu'il s'était évanoui des écrans radars depuis si longtemps qu'on l'avait quasiment oublié. Attention à ce qui va suivre, préparez-vous à un coup de vieux. Son dernier album date d'il y a huit ans. Huit ans. Rien d'étonnant à ce qu'on fronce les sourcils: «Hein, Stromae? C'est qui?».

Alors voilà quelques infos-clés pour vous rafraîchir la mémoire!

Il a sorti de gros, gros tubes

Vous connaissez forcément par cœur les paroles d'une de ses chansons. Mais si. Forcément.

Le musicien originaire de Bruxelles se fait d'abord connaître par Alors on danse, en 2010. En quelques semaines, le titre s'est placé en tête des ventes dans la plupart des pays francophones.

Ça vous revient? Non, toujours pas? En 2013, il sort son second (et dernier) album, Racine carrée, succès critique et commercial majeur, avec des tubes comme:

Papaoutai.

Formidable.

Tous les mêmes.

Mais si. Là forcément, ça vous dit quelque chose. Si vous n'avez pas au moins l'une de ces chansons dans la tête, je ne peux plus rien faire pour vous.

Ce second album propulse le Belge au rang de star internationale: il se lance dans une folle tournée de deux ans, avec plus de 200 dates dans plus de 25 pays. Au total, plus d'un million de personnes ont assisté à cette tournée.

Il a finalement sombré (et disparu)

Ce succès éclair, qui l'a hissé en quelques mois au sommet de la scène musicale, a aussi ses conséquences malheureuses. Le chanteur traverse d'importants problèmes de santé et sombre dans un burn-out. En décembre 2016, Stromae annonce officiellement faire une pause dans sa carrière.

«Même si on vend du rêve, ça reste un métier, et comme dans n'importe quel métier, quand on travaille de trop, on arrive à un burn-out», a-t-il confié plus tard, en 2018, dans un entretien pour France 2. Outre «une grosse fatigue physique», la vedette a reconnu aussi avoir souffert de la prise d'un médicament.

Pendant ce temps, il œuvrait dans l'ombre



Cette période loin des lumières est loin de rester improductive. Stromae continue à œuvrer discrètement. Il collabore avec d'autres artistes dont Bigflo et Oli, Coldplay ou Oreslan.

En parallèle, il se marie, devient papa et lance une marque de vêtements avec son épouse. On gère tous l'épuisement différemment.

Le voilà maintenant de retour avec un nouveau titre, Santé, fidèle au style qui l'a fait connaître. Il fera également son retour sur scène à l'été 2022.

Et voilà le nouveau clip, tout chaud! Vidéo: YouTube/StromaeVEVO

Et ce ne sont certainement pas les dernières annonces. Il se murmure que le Belge de 36 ans prépare le terrain pour son prochain album, dont la date de sortie n'a pas encore été dévoilée. En attendant, si vous n'avez toujours pas recouvré la mémoire, vous avez le temps de vous rattraper.